Trường Giang ‘lúng túng' khi Hoàng Oanh lấy Nhã Phương ra đe dọa

Vốn nổi tiếng là cặp “chị chị em em” thân thiết tại Kỳ tài thách đấu, tuy nhiên Hari Won và Lâm Vỹ Dạ đã chính thức “rạn nứt” ngay khi diễn viên Công Dương xuất hiện. Trong lúc “trai đẹp" còn đang bối rối, hai nữ nghệ sĩ đội chủ nhà đã cuống quýt kéo anh về mình. Cả Hari Won và Lâm Vỹ Dạ cùng xuýt xoa: “Người đâu mà vừa đẹp, vừa cao lại thơm nữa” khiến trường quay bật cười. Để giải vây cho đồng nghiệp, MC Trường Giang nhắc khéo: “Cả hai đã có gia đình rồi nha, Dạ nghĩ sao nếu con của em xem chương trình này sẽ hỏi ba ơi, mẹ làm cái gì vậy?”. Bắt thời cơ, Hari Won khẳng định: “Vỹ Dạ có cháu rồi thì thôi đi, chị chưa có cháu nên không sao”. Đồng thời, cô kéo tay Công Dương “dụ ngọt”: “Em ơi qua đây” khiến ông xã Nhã Phương câm nín, không nói nên lời.

Lâm Vỹ Dạ, Hari Won tranh giành trai đẹp trên sóng truyền hình Ảnh: BTC

Trái với sự tấn công của hai nghệ sĩ nữ, Công Dương lại tỏ ra vụng về trong khoản “thả thính". Điển hình là khi được Trường Giang đưa ra yêu cầu tỏ tình với đối phương, nam diễn viên đã thú nhận rằng: “Em chưa từng thả thính ai, trước nay người ta toàn nhào vào em thôi”. Và cũng là gương mặt quen đảm nhận vai phản diện nên Công Dương đã ứng dụng ngay vào màn tỏ tình với Hari Won. Không hề lãng mạn, ngọt ngào, anh bày tỏ tình cảm theo cách đe dọa cùng biểu cảm gương mặt “siêu ác” khiến không chỉ nữ chính mà các nghệ sĩ khác cũng phải hết hồn.

Trái ngược với Công Dương, Mạc Văn Khoa lại hoàn thành khá tốt trong việc tỏ tình với Hoàng Oanh khiến nữ diễn viên phải công nhận: “Mặc dù không có sắc nhưng có tài”. Trong khi đó, cặp đôi Hữu Tín - Lâm Vỹ Dạ mang đến tiếng cười không ngớt khi có màn bày tỏ tình cảm không giống ai. Thậm chí Hữu Tín còn dọa Lâm Vỹ Dạ: “Em thấy bụng anh to không? Nếu em không đồng ý, anh sẽ làm cho bụng em to như bụng anh vậy đó”. Chia sẻ của nam danh hài khiến trường quay cười không ngớt.

Bà xã Hứa Minh Đạt liên tục bị đồng nghiệp vùi dập Ảnh: BTC

Hoàng Oanh được biết đến là bạn thân của Nhã Phương nên khi gặp gỡ Trường Giang, cô luôn tỏ ra ngại ngùng. Khi được nam MC đưa tay ra và đề nghị: “Anh sẽ bảo vệ em”, Hoàng Oanh lập tức phản bác: “Không được, bậy nha, chồng của bạn thân nha”. Với thái độ cương quyết của Hoàng Oanh, diễn viên Siêu sao siêu ngố đành đáp lại: “Rồi, từ nay đến cuối chương trình em sẽ xui xẻo, anh em lo lắng cho nhau mà mang vợ ra hù dọa”. Tuy vậy, mọi người có thể nhận thấy sự bối rối lúng túng, thậm chí là nói vấp của MC Trường Giang khi vừa nghe nhắc tới vợ của anh. Để trả đũa Hoàng Oanh, MC Trường Giang đã vô tình hé lộ bí mật rằng: “Để anh gọi điện cho Xuân Nghị, anh biết cả hai từng yêu nhau đúng không”. Diễn viên Tháng năm rực rỡ cũng lém lỉnh đáp trả: “Nghị có ngỏ lời yêu em nhưng mà em không dám yêu Nghị”.

Ở một teaser ngắn hé lộ tập 16, trong phần thi kéo co bằng chân, Lâm Vỹ Dạ và Hari Won đã có một màn tỉ thí tưởng chừng như gay cấn. Tuy nhiên, với lợi thế thể lực, Hari Won nhanh chóng hạ gục đàn em một cách xuất sắc. Trong khi Lâm Vỹ Dạ còn mải phân bua: “Em bất lợi do em bị phong thấp” thì nữ ca sĩ Hàn Quốc đã nhẹ nhàng “dằn mặt”: “Em còn non lắm”. Chưa dừng lại ở đó, MC Trường Giang lại lấy Lâm Vỹ Dạ ra làm phần thưởng cho trận đấu giữa Mạc Văn Khoa và Hữu Tín. Khi nghe thấy, cả hai nam danh hài đã quyết định chơi vui không cần thắng khiến bà xã Hứa Minh Đạt ngậm ngùi.