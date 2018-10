Trương Thị May ngẫu hứng hát tiếng Khmer

Mới đây, Á hậu Trương Thị May tham gia chuyến đi thiện nguyện đến chùa Bốn Mặt (Sóc Trăng). Người đẹp diện bộ trang phục truyền thống của dân tộc Khmer để tạo sự gần gũi với bà con. Cô lập tức nhận được sự chào đón nồng hậu từ mọi người khi xuất hiện với vẻ đẹp hiền hòa và nụ cười tươi duyên dáng.

Tham gia hành trình lần này còn có MC Quyền Linh. Cả hai đã tận tay trao nhiều suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, động viên tinh thần và khích lệ các em nỗ lực phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập.

Ảnh: NVCC Chuyến từ thiện còn có sự tham gia của Quyền Linh

Á hậu Các dân tộc Việt Nam 2007 tận tình trao quà, thăm hỏi và lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng các em học sinh. Đặc biệt, Trương Thị May còn ngẫu hứng lên sân khấu hát những ca khúc bằng tiếng Khmer. Trên nền nhạc sôi động, Á hậu tự tin khoe giọng hát kèm theo những điệu múa cơ bản của người Khmer trước sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người.

Chia sẻ về chuyến đi lần này, Trương Thị May cho biết: "Bản thân May cũng mang trong mình dòng máu Khmer nên về lại Sóc Trăng cho May cảm giác như được trở về nhà. May nhận lời tham gia chương trình với vai trò khách mời và cũng là người đồng hành, giúp mang lại niềm vui cho mọi người. Nhưng chính bản thân May khi tham gia chương trình cũng cảm nhận được nhiều niềm vui".