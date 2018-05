Trương Thị May nổi bật trong tiệc từ thiện tại Pháp

Đây là chương trình diễn ra thường niên nhằm giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật và những gương mặt mới cùng những màn trình diễn đặc sắc với sự tham gia của giới truyền thông, doanh nhân và những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, thời trang...

Là khách mời đặc biệt tại sự kiện này, Trương Thị May xuất hiện rạng rỡ với tóc tết cá tính, trang phục màu đỏ nổi bật. Tại đây, Á hậu đã có dịp gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng. Bằng sự tự tin cùng khả năng giao tiếp tốt, người đẹp không gặp nhiều khó khăn khi kết nối với các nhà thiết kế nổi tiếng.

Trương Thị May xuất hiện với phong cách thời trang cá tính Cô tham gia biểu diễn thời trang và chụp ảnh cùng các khách mời trong sự kiện

Trong đêm tiệc, cô cũng tham gia trình diễn thời trang và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ những người có mặt. Trương Thị May chia sẻ: “Phải nói rằng đây là một dịp vô cùng thú vị khi May được gặp gỡ với rất nhiều người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực điện ảnh, thời trang, âm nhạc. May rất vui khi mọi người biết mình đến từ Việt Nam và qua đó May đã có dịp giới thiệu về hình ảnh đất nước mình với bạn bè".

Hiện tại, ngoài việc xuất hiện trong các sự kiện, trên sàn diễn thời trang, Trương Thị May còn đảm nhận nhiều vai diễn trong các phim điện ảnh, truyền hình. Người đẹp cho biết sắp tới cô sẽ tham gia nhiều sự kiện liên quan đến phim ảnh hơn nữa để học hỏi và có thêm nhiều cơ hội trong môn nghệ thuật thứ bảy.