Sáng Phương Nam: Hướng dẫn sử dụng bình gas an toàn

Thế nhưng không phải bà nội trợ nào cũng tìm hiểu kỹ và biết được cách giải quyết những vấn đề thường gặp khi mà sử dụng bình gas và bếp gas.

Để có được những hướng dẫn đảm bảo an toàn khi sử dụng bình gas thì e kíp phóng viên của Bản tin truyền hình Sáng Phương Nam đã tổng hợp một số thắc mắc và nhờ chuyên gia của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South) tư vấn cho khán giả xem truyền hình.

Điều thắc mắc đầu tiên mà các bà nội trợ hay hỏi là tại sao bình gas đang sử dụng lại cho ngọn lửa đỏ. Có một số nguyên nhân: Thứ nhất, có thể do bình gas sắp hết, quý vị khán giả có thể kiểm tra xem lượng gas trong bình còn hay hết; Thứ hai: do đầu bếp bị bẩn, dính dầu mỡ hoặc nước, thì cách khắc phục cho nguyên nhân này là vệ sinh thường xuyên; Thứ ba: ngọn lửa đỏ có thể có nguyên nhân từ đáy nồi dính dầu mỡ, cách khắc phục là vệ sinh đáy nồi cho sạch sẽ; Thứ tư, do bếp đặt ở trong không gian quá hẹp, thiếu ô xy cũng gây ra hiện tượng gas đỏ lửa, cách khắc phục là điều chỉnh núm gió ở dưới đáy bếp.

Một thắc mắc nữa của khán giả xem truyền hình mà ê kíp có tổng hợp được là: Tại sao có hiện tượng ngưng hơi nước ở bên ngoài vỏ bình gas. Để giải đáp thắc mắc này, chuyên gia của chương trình cho biết: Do khi gas ở trong bình chuyển từ pha lỏng sang pha hơi sẽ thu bớt nhiệt ở trong bình gas dẫn đến vỏ bình gas bị lạnh do đó gây ngưng tụ nước ở bên ngoài vỏ bình gas dẫn đến hiện tượng vỏ bình gas đổ mồ hôi.

Chuyên gia của Gas South cũng gửi lời khuyên đến người tiêu dùng những nguyên tắc chọn gas an toàn như sau:

Thứ nhất, bạn nên chọn các thương hiệu gas uy tín đang có trên thị trường. Các bình gas của các công ty lớn thường có niêm phong in rõ ngày, tháng và số liệu niêm phong cùng tem chống hàng giả giúp người tiêu dùng phân biệt được bình gas thật - giả.

Thứ hai, trong quá trình lắp đặt, bạn cũng nên giám sát toàn bộ quá trình nhân viên đến thay bình gas hoặc lắp đặt ống dẫn gas. Khi thay bình gas, tuyệt đối không sử dụng những thiết bị có thể phát sinh tia lửa điện ở gần khu vực đặt bình,... Bình gas phải đặt thẳng đứng, khoảng cách từ bếp gas đến bình gas phải cách 1,5m, không đặt gần các thiết bị điện hoặc ổ cắm, công tắc điện. Nơi đặt bình gas phải thoáng để có thể ngửi được khi khí gas rò rỉ. Dây dẫn gas phải làm bằng chất liệu cao su mềm, không bị đứt gãy, không rò rỉ và phải thật kín tại các đầu nối. Với van gas, bạn nên kiểm tra xem hai đầu van có bị gỉ hoặc có dấu hiệu khó vặn do dùng lâu ngày hay không. Bạn có thể tự thực hiện việc này bằng cách dùng bọt xà phòng giặt quần áo hay rửa chén bát phủ kín toàn bộ van gas. Nếu có hiện tượng sủi bọt bong bóng nghĩa là van gas/dây gas đã bị rò rỉ, nên thay ngay van an toàn.

Thứ ba, cần thay hệ thống ống dẫn gas và van định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, thông thường là từ 3-5 năm. Trong quá trình nấu nướng, nếu phát hiện lửa cháy bất thường hoặc có các dấu hiệu rò rỉ gas, bạn nên khóa ngay van an toàn và liên hệ với nhân viên kỹ thuật của đại lý gas để xử lý.

Trên thị trường hiện nay, vấn nạn bình gas giả hoặc sang chiết gas không đảm bảo an toàn đang gây nhiều nhức nhối cho các cơ quan chức năng cũng như gây nguy hiểm cho người sử dụng. Nếu lựa chọn sử dụng gas không đảm bảo chất lượng hoặc những bình gas không rõ nguồn gốc xuất xứ thì chỉ có người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu hậu quả khi có sự cố xảy ra. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ và tăng cường xử lý hoạt động sang chiết gas lậu, thì người tiêu dùng cần tự bảo vệ mình bằng cách sử dụng gas của những thương hiệu uy tín, cửa hàng uy tín, giữ lại niêm màng co, tem chống giả mỗi khi đổi bình gas, để khi sự cố xảy ra sẽ có cơ sở để công ty gas giải quyết.