'Truyện ngắn' của Hà Anh Tuấn chuyển thành phim điện ảnh

Những lần đầu và thách thức

Kết thúc 2 đêm diễn ấn tượng tại Hội An (Quảng Nam), live concert Truyện ngắn của Hà Anh Tuấn lại tiếp tục “cháy” vé sau chưa đầy 30 phút khi mở bán cho show tại Hà Nội và TP.HCM. Trong live concert, điều mà người hâm mộ Tuấn chờ đợi nhất là phần dự án âm nhạc kết hợp cùng Phan Mạnh Quỳnh qua 5 bài hát: Có chàng trai viết lên cây, Xuân thì, Thương em, Cô gái và cây dương cầm và An. 5 ca khúc được xâu chuỗi lại bằng một chuyện tình giữa chàng trai tên Phát và cô gái tên An qua lời kể bằng âm nhạc. Trong các live concert, Tuấn luôn là người dẫn cho từng tiết mục, từng câu chuyện mang ký ức đôi khi của Tuấn, đôi khi của những người mà anh yêu mến. Chính khán giả cho rằng họ tìm thấy mình trong từng câu chuyện kể ấy, và đó cũng là lý do các show của Hà Anh Tuấn luôn “sốt” vé.