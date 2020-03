Đoàn phim 'The King: Eternal Monarch' có Lee Min Ho đóng chính bị tố gian dối

Trang Koreaboo vừa dẫn bài báo độc quyền của Market News cho rằng lời giải thích của đội ngũ sản xuất '"bom tấn" truyền hình sắp phát sóng The King: Eternal Monarch về việc một nam diễn viên bị cắt vai là không đúng sự thật. Theo đó, đội ngũ sản xuất The King: Eternal Monarch đã thất hứa với nam diễn viên kém may mắn nêu trên. Anh được tuyển chọn tham gia diễn xuất ngay từ khi dự án khởi động. Tuy nhiên, kịch bản phim đột ngột thay đổi, khiến nhân vật của nam diễn viên không còn đất thể hiện.

Kịch bản đột ngột thay đổi khiến một nam diễn viên bị cắt vai

Trước đó trả lời trước truyền thông, đại diện của ê-kíp The King: Eternal Monarch trả lời rằng việc loại bỏ nam diễn viên không phải là không công bằng: "Các báo cáo về việc đội ngũ sản xuất The King: Eternal Monarch lạm dụng quyền lực liên quan đến việc tuyển chọn là không đúng sự thật. Sau khi kiểm tra với đạo diễn casting, chúng tôi được biết rằng nam diễn viên bị cho là cắt vai đã được chọn trở lại dự án vào tháng 10.2019 với tư cách là một thám tử. Sau khi kịch bản thay đổi, nhân vật trở nên già hơn và cuối cùng anh ấy đã không tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, đã có sự chậm trễ trong quá trình truyền đạt tin tức giữa giám đốc casting và công ty quản lý của nam diễn viên này, gây ra sự hiểu lầm. Giám đốc casting sau đó xin lỗi và đích thân gọi điện để giải thích tình hình. Mọi thứ đã được giải quyết một cách hòa bình. Chúng tôi rất tiếc về những tin tức không hay với bộ phim ngay trước khi ra mắt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để tạo ra một dự án tốt".

Phim mới của Lee Min Ho vướng lùm xùm cắt vai diễn viên không thông báo trước gần ngày ra mắt Ảnh: Koreaboo

Market News sau đó phát hành một bài báo độc quyền, đưa chi tiết những dẫn chứng cho thấy lời giải thích của nhóm sản xuất The King: Eternal Monarch là không đúng sự thật ngay từ ban đầu. Theo Market News, nam diễn viên kém may mắn nêu trên thậm chí đã hoàn thành việc quay các phần của bộ phim và sau khi được thông báo về việc bị loại, anh mong đợi nhận được một cuộc gọi từ thành viên ê-kíp sản xuất. Tuy nhiên, cuộc gọi đó không bao giờ đến công ty quản lý của anh. Đoàn phim lấy việc sửa đổi kịch bản là lý do để loại bỏ diễn viên. Song, bộ phim đã hoàn thành việc thay thế diễn viên mà không có bất kỳ thông báo nào, tình huống này là vi phạm hợp đồng đơn phương, không phải là vấn đề casting.



Ngoài ra, do đạo diễn casting gọi điện đến công ty quản lý của nam diễn viên muộn, gây ra sự hiểu lầm, nên lỗi thực sự thuộc về đạo diễn casting chứ không phải nhà biên kịch Kim Eun Sook hay đội ngũ sản xuất của Hwa & Dam Pictures. Bên cạnh đó, nam diễn viên trên đã chờ đợi và chuẩn bị cho vai diễn trong nhiều tháng, và trong thời gian đó, anh không được phép xuất hiện trong các tác phẩm khác, ảnh hưởng đến thu nhập của bản thân. Ngay cả khi vai diễn của nam diễn viên bị loại bỏ, anh ấy vẫn không hay biết và việc quay phim vẫn tiếp tục.