Tự truyện của nhạc sĩ Hà Chương vừa ra mắt đã vướng lùm xùm

Sự vắng mặt của tác giả Nguyễn Thanh Nhã ở đêm ra mắt sách cũng gây bất ngờ cho các độc giả. Thậm chí, nhà báo Hòa Bình còn đặt câu hỏi ngay cho Hà Chương: “Tại sao nhân vật quan trọng là tác giả cuốn sách lại không có mặt?”. Hà Chương cho biết: “Tôi có điện thoại trực tiếp mời anh ấy tham dự nhưng do tác giả nói rằng: “Anh có thể bận một số công việc phải bay đi Hà Nội nên chưa chắc tham dự được. Chúc buổi ra mắt sách của em thành công”. Tuy nhiên, vào tối 13.7, người chấp bút cuốn tự truyện lên tiếng trên trang cá nhân Facebook cho rằng mình không được tôn trọng khi chẳng có ai nói tới. Tác giả Nguyễn Thanh Nhã bày tỏ bức xúc: “ First News tưởng Chương mời. Chương tưởng First News mời. Đó là cách giải thích với báo chí... Tôi là tác giả. Tôi cần sự trang trọng từ phía đối tác của mình là đơn vị làm sách. Tôi có đi Hà Nội hay không, liên quan gì đến một tấm thiệp mời? Không lẽ phải nhắc cho pháp chế của First News biết về quyền tác giả với quyền nhân thân và tài sản theo điều 18, điều 19, điều 20 luật Sở hữu trí tuệ 2005!”.