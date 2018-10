Tuấn Hưng sẽ ‘làm tới cùng’ nếu giám đốc Cung Thể thao Quần Ngựa không hợp tác

Vào tối 5.10, liveshow Ngựa hoang kỷ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Tuấn Hưng bị dừng đột ngột chỉ trước khi chương trình diễn ra 2 giờ. Tuấn Hưng cho biết, ngay khi liveshow Ngựa hoang bị yêu cầu dừng lại, anh và ê kíp đã tìm cách liên lạc với ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Cung Thể thao Quần Ngựa, nhưng không được.

Nam ca sĩ cho hay, 1 ngày sau, phía Công ty Thăng Long show - đơn vị do Tuấn Hưng thuê để tổ chức chương trình, cho nam ca sĩ này biết phía Cung Thể thao Quần Ngựa, cụ thể là ông Dũng, hứa sẽ đền bù tổn thất cho liveshow.

Theo ca sĩ Tuấn Hưng, trong 2 tuần vừa qua, anh đã giao những công việc liên quan đến việc dừng liveshow Ngựa hoang cho luật sư của mình. “Thông tin mới nhất tôi nhận được từ luật sư của mình là phía Cung Thể thao Quần Ngựa đang có dấu hiệu tìm cách thoái thác và tuyên bố chỉ đền bù một phần thiệt hại. Họ sẽ đến bù thế nào, và thiệt hại đó là bao nhiêu? Bao nhiêu cho đủ với những mất mát về tinh thần, hình ảnh, uy tín của tôi với khán giả và các nhà tài trợ…”, Tuấn Hưng bày tỏ.

Nam ca sĩ cho biết, anh và luật sư vẫn đang dành cho Giám đốc Cung Thể thao Quần Ngựa một hướng xử lý mở. Tuy nhiên, Tuấn Hưng khẳng định, nếu ông Dũng không hợp tác thì anh sẽ làm đến cùng để giải quyết vụ việc này.

Tuấn Hưng đã dành nhiều tâm huyết và công sức cho liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của mình và ý nghĩa hơn là chương trình được làm đúng vào ngày sinh nhật của anh. Tuấn Hưng đã chia sẻ, anh chấp nhận lỗ làm liveshow để được hát cùng những người bạn mà anh gắn bó trong cả cuộc sống đời thường.

Chiều 6.10, ca sĩ Tuấn Hưng đã phải nhập viện vì tinh thần suy sụp sau sự việc bị đột ngột dừng liveshow Ngựa hoang.

Về việc liveshow Ngựa hoang bị dừng đột ngột, tại thông cáo phát ra sáng 8.10, Phòng Văn hóa thông tin quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, ngày 6.10, UBND quận Ba Đình đã có báo cáo UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, trong đó cho biết lý do của việc dừng chương trình là do an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa điểm tổ chức chưa tuân thủ các điều kiện theo quy định hiện hành.