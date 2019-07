Tuấn Ngọc, Tuấn Hưng thích thú trước tiết mục của 'công chúa' Bích Tuyết

Tập 13 Giọng hát Việt vừa lên sóng, các thí sinh bước vào vòng thi Comeback với đội hình như sau: Team Tuấn Ngọc gồm Đức Thịnh, Xuân Đạt, team Tuấn Hưng gồm Bảo Ngọc, Duy Đạt, team Thanh Hà gồm Bích Trâm, Bích Tuyết, riêng Team Hồ Hoài Anh sau những vòng thi thực tế cam go thì Juky San và Layla là hai thí sinh bước lên sân khấu cùng chiến đấu với các team còn lại. Đặc biệt, khán giả còn vui mừng chào đón màn "lội ngược dòng" vô cùng ngoạn mục của nhóm nhạc Dominix quay trở lại sân khấu.

Bích Tuyết học trò Thanh Hà đã mang đến một tiết mục ấn tượng kết hợp với nhạc kịch mang tên Part of your world - Em mới là người yêu anh, Bích Tuyết hóa thân thành nàng bạch tuột kể về câu chuyện tình yêu dưới đại dương cùng nàng tiên cá do Hải Triều thủ vai.

Bích Tuyết dùng phép thuật để đổi lấy giọng hát và cho nàng tiên cá đôi chân để lên bờ gặp hoàng tử, dành tình yêu đặc biệt cho hoàng tử. Tuy nhiên, Bích Tuyết vẫn không thể giành lấy được người mình yêu. Cuối cùng nàng tiên cá Hải Triều đã cùng hoàng tử ở bên nhau hạnh phúc, Bích Tuyết thì đau khổ sống dưới lòng đại dương. Với giọng hát đầy cảm xúc và luôn biết cách tạo điểm nhấn cho mình, nữ thí sinh của team Thanh Hà tiếp tục chinh phục khán giả và các huấn luyện viên.

Hải Triều hóa thân thành nàng tiên cá "cướp" hoàng tử của nàng bạch tuột Bích Tuyết Ảnh: BTC

Huấn luyện viên Tuấn Hưng chia sẻ: "Cách dàn dựng và phần trình diễn của em rất lạ. Đối với một người nghệ sĩ thì cái quan trọng nhất là phải làm tất cả những gì nằm trong khả năng, sáng tạo của chính bản thân mình. Cộng thêm nhiều yếu tố là mình được hỗ trợ bởi dancer, bởi người dàn dựng. Anh nghĩ em là người thông minh, chịu khó và biết cách khai thác các ưu điểm của bản thân. Anh tin rằng sau khi bước ra khỏi cuộc thi Bích Tuyết là một nhân tố mà mọi người đang cần".

Nữ thí sinh được đánh giá là một ứng viên nặng ký cho ngôi vị quán quân năm nay Ảnh: BTC

Hồ Hoài Anh cho rằng đây là một tiết mục mà Bích Tuyết sẽ rất tâm huyết và dành lời khen cho những nỗ lực của cô. Nhận xét về phần trình diễn của học trò, Thanh Hà chia sẻ cô rất tự hào vì Bích Tuyết đã nằm trong đội của mình: "Khi Tuyết chọn bài này để hát và xin chị là muốn như thế này. Chị đã hỏi Tuyết rất nhiều lần là em có chắc không, em có làm được không? Chị đã rất sợ nhưng ngày hôm nay em đã làm rất tốt. Chị rất tự hào khi em ở trong đội của chị, em làm rất tốt".