Tuấn Thăng của Saigon Boys đình đám một thời tái xuất với 'Phòng trà online'

Song song với chương trình, 5 nhạc sĩ cũng vừa giới thiệu MV Ngộ, do chính các anh thể hiện, nhằm lan tỏa tinh thần lạc quan, niềm tin vào cuộc sống và hướng đến một tương lai tươi sáng. Đây là bài hát được nhạc sĩ Quốc An sáng tác nhằm tri ân những anh hùng thầm lặng trong giai đoạn chiến đấu với dịch Covid-19 và mong muốn phổ biến bài hát đến đông đảo công chúng để cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến một cuộc sống an lành. Tuấn Thăng cho hay sắp tới sẽ thực hiện những sản phẩm âm nhạc về xã hội, hướng đến cộng đồng nhiều hơn.