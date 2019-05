'Tường thành nhan sắc' của Hollywood qua đời

Nữ ca sĩ nhạc pop qua đời tại Carmel Valley, California (Mỹ) trong sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Tháng trước, nữ diễn viên vừa bước sang tuổi 97 với sự chào đón của gần 300 người hâm mộ tập trung tại nhà riêng. Theo trang Doris Day Animal Foundation, quỹ bảo vệ động vật do bà thành lập đăng tải thông báo: “Gần đây, nữ diễn viên gặp nhiều vấn đề sức khỏe với chứng viêm phổi nghiêm trọng, điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của bà”.

Được biết, ngôi sao phim Pillow Talk từng chia sẻ rằng bà không muốn người thân tổ chức một tang lễ long trọng hay lễ tưởng niệm đình đám. Thậm chí, giọng ca Que Que Sera bày tỏ nguyện vọng được chôn cất mà không cần có bia mộ. Thông tin này khiến những người hâm mộ xúc động và tỏ ra vô cùng tiếc nuối trước sự ra đi của ngôi sao tài sắc xứ cờ hoa.

Ảnh: Pinterest Doris Day là nữ hoàng phòng vé số 1 tại Hollywood những năm thập niên 50 - 60 của thế kỷ trước

Doris Day được nhiều người yêu mến bởi vẻ đẹp cổ điển và quyến rũ cũng như tính cách lạc quan. Khi ra đi, nữ ca sĩ còn để lại một di sản đồ sộ cho Hollywood. Trong số gần 40 bộ phim góp vai, "nữ hoàng phòng vé" thế kỷ 20 được công chúng ái mộ qua các vai nữ tính, nhẹ nhàng với mái tóc vàng óng đặc trưng. Thông qua các vai diễn, Doris Day được mệnh danh là "Nữ hoàng trinh tiết" trên màn ảnh khi nói không với các vai hở hang và các phân cảnh làm tình nóng bỏng, mặc dù đây là xu hướng làm phim ăn khách lúc bấy giờ.

Bộ phim nổi tiếng nhất của bà là Pillow Talk năm 1959, đã giúp ngôi sao nhận được đề cử giải Oscar với hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đây cũng là sự kiện khởi đầu cho nhiều lần kết hợp liên tiếp của bà với nam tài tử Rock Hudson trong các tác phẩm điện ảnh Lover Come Back và Send Me No Flowers. Doris Day cũng được khán giả yêu thích khi thủ vai chính trong bộ phim The Man Who Knew Too Much của đạo diễn Alfred Hitchcock.

Ảnh: Chụp màn hình Bảng thành tích đồ sộ xuyên suốt sự nghiệp của nữ minh tinh

Xuyên suốt sự nghiệp bà mang về hơn 30 giải thưởng nghệ thuật. Trong đó, ngôi sao màn bạc từng được nhận Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ năm 2004, giải Grammy về Thành tựu trọn đời năm 2008. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Doris Day chưa từng nhận bất kỳ giải Oscar nào. Thậm chí, nhiều nhà phê bình phim và người hâm mộ đã thẳng thừng chê bai tài năng của Viện hàn lâm qua sự việc trên.

Về lĩnh vực âm nhạc, nữ ca sĩ sinh năm 1922 trở thành giọng ca bất hủ với ca khúc Que Que Sera, bài này đã xuất sắc giành giải Oscar cùng với hai bài hát khác trong bộ phim Secret Love vào năm 1953. Giọng ca của cô được yêu mến trên toàn thế giới . Điển hình, khi album My heart của nữ nghệ sĩ được “tái phát hành” vào năm 2011, bảng tổng hợp các ca khúc nổi tiếng trong lịch sử hoạt động của nữ nghệ sĩ đã vươn lên vị trí số 1 tại các bảng xếp hạng âm nhạc của Anh quốc.

Ảnh: Pinterest Doris Day ghi dấu ấn trong lòng khán giả với mái tóc vàng óng cùng phong cách ngọt ngào

Ngoài diễn xuất và ca hát, Doris Day còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Từ những năm 70, ngôi sao điện ảnh này bắt đầu tập trung sức lực vào việc xây dựng Doris Day Animal Foundation, quỹ bảo vệ động vật mang tên chính mình. Tình yêu thương đối với động vật đã đưa nữ nghệ sĩ bước vào những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với các chiến dịch thử nghiệm trên động vật tại Hoa Kỳ.

Doris Day còn thiết lập chương trình Spay Day và nhanh chóng đưa nó trở thành một sự kiện mang tầm quốc tế . Đây là hoạt động giải cứu và chữa trị động vật hoang dã, chó mèo đường phố diễn ra thường niên vào thứ ba cuối cùng của tháng hai. Hiện tại, hoạt động này đã lan tỏa đến 75 quốc gia trên thế giới. Được biết, từ khi thành lập, nữ ca sĩ đã cam kết duy trì hoạt động này dưới hình thức một tổ chức tài trợ, chuyên hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận về cứu trợ động vật trên toàn quốc.

Xuất sắc trong sự nghiệp nhưng đời sống tình cảm của nữ nghệ sĩ khá thăng trầm. Doris Day kết hôn và ly dị 4 lần. Sau khi Martin Melcher, người chồng đầu tiên của bà qua đời vào năm 1968, nữ nghệ sĩ một phen lao đao khi lâm vào cảnh phá sản. Lần lượt, bà bước thêm bước nữa với cuộc hôn nhân chóng vánh cùng hai nhạc công Al Jorden và George Weidler. Người chồng thứ tư và cũng là người đàn ông cuối cùng trong đời của “tường thành nhan sắc” Mỹ chính là Barry Comden.

Hai người gặp nhau ở Beverly Hills và sớm lao vào tình yêu. Thời điểm đó, chồng bà được biết đến là một người bồi bàn siêng năng và cần mẫn, làm việc trong một nhà hàng. Họ kết hôn vào năm 1976 và cùng cho ra đời một dòng thức ăn dành riêng cho thú cưng. Tuy nhiên, cặp đôi lại khiến khán giả tiếc nuối khi chính thức “đường ai nấy đi” vào năm 1981. Trải qua 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Doris Day có một cậu con trai là nhà sản xuất âm nhạc Terry Melcher. Người này cũng đã qua đời năm 2004 sau nhiều năm chống chọi với khối u ác tính.