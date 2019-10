TVB dỡ bỏ 'lệnh cấm' Á hậu Hồng Kông ngoại tình

Sau gần 6 tháng đóng băng mọi hoạt động của Huỳnh Tâm Dĩnh cũng như để các phim có sự góp mặt của cô "xếp kho", thì TVB bỗng dưng quyết định "mở đường sống" cho những tác phẩm này. Bắt đầu từ Finding Her Voice (tựa Việt: Truy tìm nàng giọng cao) đã được chiếu từ đầu tháng 10 này. Trong khi đó hai phim The offliners và The Maid Alliance cũng sẽ lần lượt được ra mắt cuối năm nay, nhưng không phải ở Hồng Kông.

Cụ thể, The Maid Alliance và The offliners sẽ đến với khán giả lần lượt vào ngày 18.11 và 16.12 trên TVB Malaysia. Cả hai phim đều do Huỳnh Tâm Dĩnh đóng vai nữ chính và nối đuôi nhau lên TVB Malaysia sau khi Finding Her Voice kết thúc.

Nhiều khán giả và truyền thông Hồng Kông cho rằng TVB đang gỡ bỏ ''lệnh cấm'' với Huỳnh Tâm Dĩnh ẢNH: INSTAGRAM NV

Giám chế Ngô Quán Vũ của TVB đã xác nhận thông tin trên. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi những bộ phim tưởng chừng như sẽ bị cấm vĩnh viễn này lại có thể được phát sóng. Ngô Quán Vũ nói: "Ít nhất thì phim còn được chiếu ở Malaysia, công sức của các diễn viên sẽ không bị lãng phí". Bên cạnh đó, ông cũng mong tác phẩm có thể lên sóng ở Hồng Kông, nhưng điều này còn phụ thuộc vào sắp xếp của TVB.

Lịch phát sóng TVB ở Malaysia và Hồng Kông khác nhau. Tại xứ Cảng thơm, sau Finding Her Voice sẽ đến Legend of the Phoenix nối sóng. Tuy nhiên, tại Malaysia, Legend of the Phoenix chưa được cấp phép chiếu. Do đó, lãnh đạo TVB quyết định lấy The Maid Alliance và The offlinersra thay thế. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn thắc mắc vì sao lại chọn hai phim của "Á hậu ngoại tình" Huỳnh Tâm Dĩnh trong khi TVB vẫn còn không ít dự án đã hoàn thành xong, đang chờ lên lịch.

Hk01 cho rằng TVB đang dần gỡ bỏ "lệnh cấm" đối với người đẹp sau gần nửa năm scandal ngoại tình của cô xảy ra. Một số khán giả còn nhận định việc TVB cho chiếu phim có sự tham gia của Huỳnh Tâm Dĩnh nhiều khả năng là một bước dò xét phản ứng của dư luận nước ngoài trước khi chính thức cho cô trở lại showbiz Hồng Kông. Được biết, mỹ nhân 8X từng có thời gian sang Malaysia ghi hình cho chương trình A Chef and a Gentleman hồi đầu năm 2019.

Người đẹp từng đến Malaysia quay chương trình ẢNH: INSTAGRAM NV

Scandal Huỳnh Tâm Dĩnh ngoại tình với Hứa Chí An nổ ra vào ngày 16.4 khi AppleDaily tung ra clip độc quyền về vụ này. Sau khi bị phanh phui dan díu với chồng diva Trịnh Tú Văn, sao phim Thâm cung kế hứng chịu nhiều “gạch đá” từ công chúng. Cô viết tâm thư xin lỗi trên Instagram và âm thầm sang Los Angeles (Mỹ) "tránh bão". Theo On, bạn gái cũ của Mã Quốc Minh đã thay đổi tên tiếng Anh, chuyển sang làm việc trong ngành bất động sản