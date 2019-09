TWICE ‘công phá’ bảng xếp hạng iTunes và Oricon

Được coi là thị trường âm nhạc thứ hai của thế giới chỉ sau Mỹ, Nhật Bản chính là ước mơ chinh phục của các nhóm nhạc K-pop hiện nay. Những nghệ sĩ Hàn từng thành công ở Nhật như BoA, DBSK… vẫn luôn có độ nổi tiếng nhất định tại xứ sở mặt trời mọc và có được nguồn thu không nhỏ từ thị trường này. Tính đến thời điểm hiện tại, TWICE đang là nhóm nữ K-pop thành công nhất tại Nhật Bản.

Theo thống kê từ bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản, TWICE đã bán được hơn 3,4 triệu album, chính thức giúp nhóm 9 thành viên trở thành nhóm nhạc nữ K-pop có album bán chạy nhất tại nước này. Đây mà một con số “khủng” đối với một nhóm nữ khi trước đó, danh hiệu này thuộc về 5 thành viên nhóm nhạc KARA với thành tích tiêu thụ hơn 3,2 triệu album.

TWICE là nhóm nữ K-pop thành công nhất tại Nhật Bản và đang dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon

Theo trang Koreaboo, TWICE rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Cô em út trong nhóm - Tzuyu là một trong những thần tượng K-pop được tìm kiếm nhiều nhất ở Nhật. Tzuyu nổi như cồn ở một số diễn đàn của các bà mẹ bỉm sữa tại Nhật, nhờ sở hữu khuôn mặt ngây thơ, trong sáng nhưng thân hình lại cân đối, lôi cuốn khiến ai cũng yêu mến.

Chiều 23.9, TWICE trở lại đường đua K-pop với album mini thứ 8 Feel Special và ca khúc chủ đề cùng tên. Đây là màn ra mắt được người hâm mộ rất mong đợi sau những tin không vui liên quan đến sức khỏe của thành viên Mina và sau scandal hẹn hò của Jihyo với nam ca sĩ Kang Daniel (cựu thành viên nhóm Wanna One). Ngay sau khi giới thiệu, Feel Special được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt, ngay lập tức thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng iTunes - Mỹ.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đem đến cho TWICE thêm một thành tích nữa khi MV Fancy hôm 23.9 chính thức cán mốc 200 triệu view trên YouTube sau 5 tháng phát hành. Tuy nhiên, thành tích 200 triệu view của Fancy vẫn chậm hơn Likely - phát hành năm 2017 khi TWICE chỉ mất khoảng hơn 4 tháng để đạt được cột mốc này trên YouTube.

MV ‘Fancy’ cán mốc 200 triệu view trên YouTube sau 5 tháng phát hành (kể từ tháng 4.2019) ẢNH: KOREANCELEBGOSSIP