Universal Pictures làm phim về cuộc đời và sự nghiệp danh ca Cher

Phim do Eric Roth viết kịch bản - người từng làm việc với Cher trong bộ phim Suspect của đạo diễn Peter Yates. Trong phim Suspect ra rạp vào năm 1987, Cher đóng vai Kathleen Riley cùng với các ngôi sao Liam Neeson, Dennis Quaid.

Biểu tượng âm nhạc Mỹ xác nhận rằng bộ phim tiểu sử về cuộc đời và sự nghiệp lừng lẫy của bà đang được hãng Universal Pictures thực hiện. Biên kịch Eric Roth từng đoạt giải Oscar năm 1994 hạng mục Chuyển thể kịch bản xuất sắc qua phim Forrest Gump. Judy Craymer và Gary Goetzman đóng vai trò nhà sản xuất cùng với Cher, theo People.

Biểu tượng âm nhạc Mỹ xác nhận rằng bộ phim tiểu sử về cuộc đời và sự nghiệp lừng lẫy của bà đang được hãng Universal Pictures thực hiện ẢNH: PEOPLE

Trước đây, Judy Craymer và Gary Goetzman đã quen biết Cher khi họ cùng làm việc với bà trong phim Mamma Mia! Here We Got Again (2018).

“Gary và tôi rất vui khi được làm việc với Cher một lần nữa. Lần này mang chuyến phiêu lưu đầy sức mạnh và cuộc sống thực của chị ấy lên màn ảnh rộng. Hy vọng phim sẽ lôi cuốn khán giả khi truyền cảm hứng về một tài năng âm nhạc cùng sự dí dỏm độc đáo, ấm áp, chân thành và tầm nhìn độc đáo của Cher. Thành công của chị trong phim ca nhạc và truyền hình từng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ”, Judy Craymer nói.

Danh ca Cher và con voi đơn độc trong phim tài liệu Cher & The Loneliest Elephant ẢNH: SMITHSONIAN

Tin tức bộ phim tiểu sử về Cher xuất hiện hai năm sau khi công diễn The Cher Show - vở nhạc kịch về cuộc đời của nữ danh ca từng đoạt nhiều giải thưởng như Emmy, Grammy và cả Oscar cùng nhiều danh hiệu cao quý khác vì tác động của bà đối với văn hóa đại chúng.

Từ ngày 19.5, Cher & The Loneliest Elephant (tạm dịch: Cher & Con voi cô đơn nhất) - bộ phim tài liệu về nữ danh ca đã làm mọi cách để chuyển một con voi sống đơn độc tại Vườn thú Islamabad (Pakistan) đến khu bảo tồn động vật hoang dã của Campuchia, được công chiếu trên kênh Smithsonian.