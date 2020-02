Vẫn có khán giả đến rạp xem phim

Ba bộ phim ra rạp cùng ngày 21.2 là Cậu bé ma 2 (phim kinh dị Mỹ) nay thu được 7,5 tỉ đồng; Nhím Sonic - phim live-action với phần hình ảnh, kỹ xảo tuyệt đẹp, nội dung hài hước, kiếm được gần 5 tỉ đồng; Tiếng gọi nơi hoang dã chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên The call of the wild của nhà văn Jack London (Mỹ), từng được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn của VN có doanh thu 5,2 tỉ đồng. Sở thú thoát ế (phim tâm lý - hài của Hàn Quốc, với câu chuyện về một sở thú mà các con vật đã bị bán đi gần hết, các nhân viên đã mặc những bộ đồ lông thú, giúp vườn thú trở thành hiện tượng trên mạng xã hội ), chiếu từ 14.2, thu được 10,6 tỉ đồng.