Vẫn cứ là yếm!

Bài Mai hay yếm? đăng trên Thanh Niên số chủ nhật 18.3 đã được ông Trương Thái Du đưa lên Facebook của ông với lời đề nghị: “Nếu khẳng định rằng giáp cốt văn là chữ khắc trên yếm rùa (hoặc) xương thú như bác An Chi đề xuất, thì xin bác đề xuất luôn tên gọi mới cho các chữ khắc trên lưng rùa như ảnh”.



Xin nói ngay rằng đâu phải chúng tôi không biết chữ giáp cốt cũng có được khắc trên mai rùa , tức là phần bối giáp (carapace) của nó. Nhưng những chữ trên cái “lưng rùa” trong ảnh mà ông Du đưa lên thì lại không phải là giáp cốt văn, như bạn Dương Xuân Quang (Đại học Khoa học xã hội - Nhân văn Hà Nội) đã nhận xét một cách chính xác. Đó là hàng giả hạng xoàng. Về phần mình, chúng tôi không việc gì phải “đề xuất tên gọi mới cho các chữ khắc trên lưng rùa” theo đề nghị của ông Du để khỏi mang tiếng là kẻ khờ dại. Chúng tôi tin theo những vị đã có thâm niên “sâu” với công cuộc nghiên cứu giáp cốt văn, chẳng hạn như Tung Tso-Pin trong cuốn Fifty years of studies in oracle inscriptions (Centre for East Asian Cultural Studies, Tokyo, 1964), tức là Năm mươi năm nghiên cứu bốc từ. Tại trang 10, ông ta viết: “[…] it happens quite often that hundreds of small pieces after having been pieced together, still do not form a whole plastron or blade […] no one is qualified to say just how many plastrons or blades actually exist” (vẫn thường xảy ra chuyện hàng trăm mảnh nhỏ ráp lại với nhau mà không làm thành một mảnh yếm hay xương dẹt nguyên vẹn […] không ai đủ thẩm quyền để nói có bao nhiêu mảnh yếm hoặc xương dẹt thực sự tồn tại).