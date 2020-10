Vì người yêu, Zac Efron tính chuyện định cư ở Úc

Zac Efron mời nhóm bạn toàn người nổi tiếng dự bữa tiệc ở Vịnh Byron. Trong số khách mời có Craig, cha của 2 sao Hollywood Chris và Liam Hemsworth, chuyên gia quần vợt Pat Rafter, người dẫn chương trình Kyle Sandilands, MC chương trình The Voice Australia - Renée Bargh…

“Zac Efron và Vanessa rất hạnh phúc. Mọi người mừng sinh nhật Zac. Mối quan hệ của Zac Efron và Vanessa rất nghiêm túc. Cả hai đang sống ở Vịnh Byron”, một nguồn tin nói với People.

Tháng trước, một số người nhận ra Zac Efron ăn trưa cùng Vanessa Valladares (26 tuổi) tại một quán cà phê bên bờ biển ở Úc. Valladares đã gặp Zac Efron vào tháng 6 khi cô đang làm việc tại Byron Bay General Store & Cafe. “Họ bắt đầu hẹn hò vào tháng 7 và gần đây đã cùng nhau đi trượt tuyết”, nguồn tin cho biết.

Zac Efron bị bắt gặp ăn trưa với Vanessa Valladares ẢNH: NEWS.COM

Vanessa Valladares là người mẫu đến từ New South Wales (Úc). Cô hiện cộng tác với một số thương hiệu của Úc như Love St., Of the Sun và RVCA.

Zac Efron hẹn hò lần cuối với vận động viên bơi lội Olympic Sarah Bro vào tháng 3.2019. Trước đó anh đã trải qua cuộc tình với nữ diễn viên phim High School Musical - Vanessa Hudgens và sau đó là diễn viên Alexandria Daddario khi đóng chung phim Baywatch vào năm 2017.

Một nguồn tin nói với People: “Zac Efron hiện đang thuê một ngôi nhà cách bãi biển vài phút. Anh ấy đã đi săn nhà ở Vịnh Byron và dường như lên kế hoạch ở lại Úc lâu dài”. Vịnh Byron có khu biệt thự dọc bờ biển dành cho nhiều siêu sao, bao gồm Liam Hemsworth, vợ chồng Chris Hemsworth và Elsa Pataky..