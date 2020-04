Vì sao 'Thế giới hôn nhân' gây nhiều tranh cãi vẫn hút khán giả?

Thế giới hôn nhân (tựa Anh: The World of The Married) đang là phim truyền hình nhận nhiều sự chú ý nhất màn ảnh Hàn hiện nay. Tác phẩm xoay quanh Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) - một nữ bác sĩ gia đình có cuộc sống yên bình bên người chồng yêu thương vợ cùng một cậu con trai ngoan ngoãn, hiền lành. Mọi việc thay đổi khi Sun Woo phát hiện chồng mình ngoại tình lén lút. Từ đây, phim bóc trần hiện thực thế giới hôn nhân nhiều nghi kỵ, toan tính, phản bội của cặp nhân vật chính, khác xa với hình ảnh hào nhoáng bên ngoài mọi người thường thấy về họ.