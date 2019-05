Việt Hương, Trấn Thành khóc nức nở trước người mẹ hiến tạng con cứu giúp 5 người

Chương trình Người bí ẩn tập 2 vừa lên sóng tối 26.5 với sự tham gia của hai khách mời là Võ Hoàng Yến và Chí Tài. Bên cạnh đem đến những tiếng cười nhẹ nhàng, trong tập này còn truyền cảm hứng đến tất cả khán giả bằng câu chuyện xúc động về người mẹ hiến tạng con trai và cứu giúp được 5 người. Tại đây, cả hai đội không chỉ dùng mỗi giác quan mà còn bằng trực giác và cảm nhận để tìm ra người mang trong mình trái tim của người khác. Gợi ý cho cả hai đội do chính người mẹ của người hiến tạng thực hiện bằng cách ôm tất cả người bí ẩn, trong đó chỉ có một nhân vật mang trong người trái tim của con mình.

Kết quả hòa nhau ở vòng thứ hai khi cả hai đội đều đưa ra đáp án chính xác người bí ẩn ở vị trí số 4. Võ Hoàng Yến xúc động cho rằng dù chỉ kịp nhìn thoáng qua nhưng cái nán lại của người mẹ khi ôm người đang mang trái tim của con mình rất thật: “Cảm xúc thật thì không thể diễn được”. Đội chủ nhà Việt Hương và Trấn Thành cũng không thể nào nén được cảm xúc thán phục và vỡ òa trước hành động cao cả của người mẹ.

Ảnh: Lê Nhân Giây phút bà Cần chạy đến ôm lấy người đang mang trái tim của con trai mình khiến cả trường quay vỡ òa trong nước mắt

Kể lại câu chuyện tại Người bí ẩn nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, người mẹ Cấn Thị Ngần vẫn chưa tin được chuyện “người đầu bạc tiễn người đầu xanh” khi con trai gặp tai nạn và bị chết não. Ngày ấy, lúc các bác sĩ gợi ý “làm nhân đạo”, bà vẫn còn chưa hiểu là làm như thế nào. Biết con mình không thể cứu chữa được nữa mà nếu thiêu đi thì thành tro bụi trong khi bao nhiêu con người đang cần sự sống. Người mẹ ấy đã dứt ruột quyết định hiến tạng con dù “con đang lành lặn thế mà phanh con ra lấy hết bộ phận của con thì đau xót không biết đến mức độ nào”.

Nhờ vậy, năm ca ghép tạng gồm quả tim, hai quả thận và hai ca ghép giác mạc đã cứu giúp được 5 người. Người may mắn nhận được trái tim của con trai bà Cần là anh Nguyễn Nam Tiến, người chiến sĩ cảnh sát biển chẳng may mắc phải căn bệnh suy tim giai đoạn cuối. Trải qua ca phẫu thuật và hôn mê hơn 20 tiếng, việc đầu tiên anh Tiến nghĩ đến sau khi tỉnh lại là tìm được người đã cho mình cơ hội tiếp tục sống. Dù bệnh viện từ chối cung cấp thông tin nhưng anh vẫn kiên trì nhờ đến các cơ quan báo đài giúp đỡ để anh có thể thắp nén hương và cảm tạ gia đình người đã hiến tạng. Cái cách số phận an bài thật khó hiểu, vì giờ đây hai con người xa lạ, không cùng máu mủ hay có mối liên hệ nào với nhau đã nhận nhau làm mẹ con như câu chuyện của bà Cần và anh Tiến.

Ảnh: Lê Nhân Võ Hoàng Yến, Việt Hương đều xúc động ôm chầm lấy người mẹ cao cả này

Nghệ sĩ Việt Hương xúc động và xin phép được cúi đầu cảm tạ người mẹ truyền cảm hứng và đã đến đây chia sẻ một câu chuyện đẹp cho tất cả mọi người. "Riêng bản thân con, con xin đứng lên cúi đầu và cảm ơn cô đã cho tụi con cái suy nghĩ đẹp vô cùng mà con cảm nhận được, con cảm ơn cô", Việt Hương nghẹn ngào nói trong nước mắt. Không riêng nghệ sĩ Việt Hương, Trấn Thành cũng xúc động: "Cô đã làm được điều kỳ diệu. Nó là một động lực để nhiều người nhìn vào câu chuyện này tiếp tục có niềm tin. Cứ sống tốt, chúng ta sẽ nhận được những kết quả tốt trong cuộc sống”.

Qua đó, anh cũng gửi tặng bà Cần số tiền 10 triệu đồng thay cho lời cảm ơn chân thành và tình cảm của mình khi người mẹ ấy đã đi một quãng đường rất xa đem đến đây một câu chuyện đậm tình người. "Không phải cô đem ra câu chuyện này mà con làm như vậy đâu. Con muốn làm một điều gì đó cho những người đã sống tốt, đã làm điều tốt nên con xin gửi riêng cho cô 10 triệu xem như món quà và tình cảm của con dành cho cô thôi", Trấn Thành chia sẻ.