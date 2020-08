Việt Nam độc lập, tự cường qua năm tháng

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày có 5 phần. Phần 1: Đường tới độc lập tự do, điểm lại các mốc lịch sử của cách mạng Việt Nam từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược 1858 đến Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công. Phần 2: Kháng chiến kiến quốc, thể hiện giai đoạn khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, những đối sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng T.Ư Đảng và Chính phủ nhằm giải quyết nạn đói, nạn dốt, chống thù trong giặc ngoài để giữ tự do, độc lập. Phần 3: Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khói lửa chiến tranh, cho thấy hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Phần 4: Xây dựng lại đất nước và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, điểm lại những thành quả đất nước đạt được, trong đó có cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía bắc. Phần 5: Đổi mới, hội nhập và phát triển, cho thấy bước ngoặt Đổi mới đã thay đổi vị thế đất nước.