'Việt Nam ơi' nổi tiếng nhờ U.23

Thiên thời

Tuy ca khúc không viết dành riêng cho bóng đá nhưng nói lên niềm tự hào dân tộc, lại rơi đúng thời điểm bóng đá VN trong giai đoạn chuyển mình để vươn lên tầm cao mới, với những trận thắng vỡ òa cảm xúc thì lúc này lòng tự hào dân tộc bùng lên dữ dội Nhạc sĩ Anh Tuấn (nhóm MTV) Minh cho biết Việt Nam ơi được viết từ năm 2011, khi anh nhận học bổng và chuẩn bị sang Mỹ du học. “Cảm xúc tôi lúc đó cũng khá rối bời, vừa xúc động khi sắp xa VN và dấy lên chút băn khoăn không biết học xong sẽ trở về hay ở lại Mỹ sinh sống… Trong tâm trạng đó, tôi đã viết Việt Nam ơi, như một kỷ niệm trước khi xa VN”, Minh Beta nhớ lại. Minh cho biết Việt Nam ơi được viết từ năm 2011, khi anh nhận học bổng và chuẩn bị sang Mỹ du học. “Cảm xúc tôi lúc đó cũng khá rối bời, vừa xúc động khi sắp xa VN và dấy lên chút băn khoăn không biết học xong sẽ trở về hay ở lại Mỹ sinh sống… Trong tâm trạng đó, tôi đã viết Việt Nam ơi, như một kỷ niệm trước khi xa VN”, Minh Beta nhớ lại.

Bài hát được Minh Beta (tên đầy đủ là Bùi Quang Minh, sinh năm 1983) hoàn thành khá nhanh và sau đó được anh sản xuất MV với 2 phiên bản: một ghi hình trong studio cùng bản hòa âm tươi vui, đầy hứng khởi, có sự tham gia của nhiều ca sĩ: Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Wanbi Tuấn Anh, diễn viên Thái Hòa, Đinh Ngọc Diệp, MC Tùng Leo, kiện tướng dance sport Khánh Thi và nhóm It's Time... MV thứ hai được quay ngoại cảnh với bản hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, được Minh Beta và ê kíp đi từ bắc vào nam để ghi lại những thước phim bình dị về cuộc sống tại VN.

Theo Minh, khi viết bài hát này, anh mong muốn truyền tải năng lượng tích cực đến người nghe, nên ca từ gợi lên sự thoáng đãng, lạc quan: “Bước giữa nắng tràn, đường phố nơi tôi ở, từ thơ bé, đã quen. Giữa đất nước này, niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng, cười lên. Và gió, qua tán cây, hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười. Và nắng, trên lá reo, ngày xanh tươi sáng Việt Nam hỡi…”. Đó là VN trong mắt của tác giả. Còn với các nghệ sĩ tham gia MV, “VN trong tôi là bà mẹ chung của tất cả mọi người con đất Việt” (Thái Hòa), “là hơi thở cuộc sống” (Lệ Quyên), “là dáng nàng tiên múa” (MC Tùng Leo), “là niềm tin yêu cuộc sống” (Đinh Ngọc Diệp)…

Ảnh: NSCC Minh Beta và HLV Park Hang-seo trong chương trình hòa nhạc mừng chiến thắng của đội tuyển VN tại AFF Cup

Hai năm du học rồi trở về VN với công việc kinh doanh (anh là người sáng lập Beta Media, kinh doanh rạp chiếu phim và sản xuất phim), Việt Nam ơi của Minh Beta tưởng như rơi vào quên lãng cho đến khi bài hát được vang lên trên Đài truyền hình VN cùng với những trận thắng của đội bóng đá tại giải U.23 châu Á, đặc biệt từ trận chung kết trong mưa tuyết ở Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm 2018.

Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ với bài hát này khi bình luận dưới kênh YouTube của Minh Beta: “Nhờ giải U.23 châu Á mình mới biết bài này, bật bài này nguyên tết luôn! Hàng xóm nghe ló đầu qua hỏi tựa gì vậy để tìm tải về”; “Lúc mới nghe bài này ở giải U.23 châu Á cứ tưởng mới sáng tác để cổ vũ đội tuyển U.23 VN, ai ngờ có lâu rồi”… Sau đó, khi VTV6 phát sóng MV Việt Nam ơi với hình ảnh lồng ghép sinh động hơn, từ các danh thắng là niềm tự hào VN đến những cú sút khiến hàng triệu con tim VN vỡ òa cảm xúc, bài hát này càng trở nên phổ biến và được yêu thích, cũng như được sử dụng trong hầu hết các sự kiện thể thao. Mới đây, Minh cho biết Việt Nam ơi cũng đã được vang lên tại trận cầu tuyển VN chiến thắng Jordan với loạt sút 11 m.

Nói như nhạc sĩ Anh Tuấn (nhóm MTV): “Việt Nam ơi quả là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tuy ca khúc không viết dành riêng cho bóng đá nhưng nói lên niềm tự hào dân tộc, lại rơi đúng thời điểm bóng đá VN trong giai đoạn chuyển mình để vươn lên tầm cao mới, với những trận thắng vỡ òa cảm xúc thì lúc này lòng tự hào dân tộc bùng lên dữ dội. Người người hát vang ca khúc này và thuộc nằm lòng cũng là điều tất yếu và dễ hiểu bởi nó rất phù hợp với cảm xúc của nhiều người với bóng đá VN ở thời điểm này”.

Bóng đá truyền cảm hứng

Bên cạnh Việt Nam ơi như bài hát chính thức được sử dụng để cổ động lẫn mừng chiến thắng của bóng đá VN (cùng với những ca khúc quen thuộc: Niềm tin chiến thắng - Lê Quang, Đường đến ngày vinh quang - Trần Lập, Nối vòng tay lớn - Trịnh Công Sơn…), từ xúc cảm tuyệt vời mà các chàng trai vàng VN mang lại, chưa bao giờ ca khúc dành cho bóng đá lại bội thu như thời gian qua. Đó là Những ngôi sao vàng của nhóm nhạc sĩ Nguyễn Phúc Trường, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hoàng Duy, Liêu Hưng; Phút giây tỏa sáng (Khắc Hưng); 11 niềm tự hào (Nhật Minh); Bước chân thần kỳ (nhóm Oplus); Việt Nam, Việt Nam ơi (Huỳnh Quốc Huy); Thăng hoa cùng U.23 (Cáp Anh Tài), Hãy cho chúng tôi thấy (Phan Mạnh Quỳnh), Vươn lên Việt Nam (Nguyễn Minh Cường)...

Mới đây, trước trận chung kết AFF Cup, T Production kêu gọi các nhạc sĩ sáng tác ca khúc cổ vũ tinh thần cho đội tuyển VN. Tuy vận động đầy ngẫu hứng nhưng chỉ trong 2 ngày kêu gọi, đã có 14 ca khúc mới toanh dành cho tuyển VN ra đời. Ban tổ chức đã chọn thu âm - ghi hình cho 2 trong số những bài hát gửi về là Việt Nam viết nên giấc mơ (Huỳnh Hiền Năng) và We are the champion - Việt Nam chiến thắng (Phương Uyên). Nhóm MTV mới đây cũng trình làng ca khúc Việt Nam Việt Nam (sáng tác: Nguyễn Dân). Ca sĩ Lê Minh, thành viên của nhóm, cho biết dù ca khúc này được Nguyễn Dân lên ý tưởng và thực hiện 1 năm trước, khi U.23 VN thi đấu rất thành công tại giải U.23 châu Á, nhưng vì nhiều lý do nên bài hát chưa được thu âm hoàn tất. Cuối năm 2018, cùng lúc giải đấu AFF Cup khởi tranh, MTV và Nguyễn Dân quyết định thu âm hoàn chỉnh để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển VN.