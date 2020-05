Vietnam Idol Kids Thiên Khôi ra MV hát cùng Juun Đăng Dũng

Hiện ngoài việc học văn hóa tại một trường quốc tế ở TP.HCM, Thiên Khôi còn trau dồi luyện thanh, vũ đạo, hòa âm phối khí, sáng tác, chơi nhạc cụ. Sau khi thắng giải tại Vietnam Idol Kids 2017 , cậu bé sinh năm 2005 ra mắt nhiều MV thu hút người nghe như: Nắng vui, Là tôi và âm nhạc (hát cùng Văn Mai Hương ), Tung tăng, Be the one you want…; và tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình ca nhạc - thời trang lớn như Duyên dáng Việt Nam, Asia Kids Fashion Week, Ngôi sao Tài năng quốc tế - Talent Star International 2018 diễn ra tại Hồng Kông…