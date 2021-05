Vin Diesel tiết lộ lý do suýt không tham gia 'Fast&Furious'

Tham gia tập podcast đầu tiên của EW's Binge, tài tử Vin Diesel kể những câu chuyện xoay quanh phần đầu tiên của series Fast&Furious là The Fast and the Furious ra rạp năm 2001. Trong đó, anh tiết lộ lý do suýt bỏ vai Dominic Toretto (Dom) do không hài lòng với kịch bản gốc, theo EW.

Dự án The Fast and the Furious bắt đầu khi nhà sản xuất Neal H.Mortiz mời diễn viên Timothy Olyphant vào vai Dom. Hãng Universal cuối cùng quyết định chọn Vin Diesel vào vai này. “Chúng tôi sẽ quay bộ phim nói về nạn đua xe trái phép trên đường phố và muốn bạn đóng vai nhân vật này. Đó là một kẻ cứng rắn, sống ngoài vòng pháp luật, có trái tim nhân hậu”, đại diện hãng Universal nói với Vin Diesel. Sau đó, họ mô tả cảnh mà anh sẽ đóng trong bộ phim đầu tiên. “Tôi xác nhận sẽ tham gia. Nhưng ngày hôm sau, tôi phải đi ra mắt phim Pitch Black ở Úc. Tôi đọc kịch bản trên đường đi và nhận thấy mâu thuẫn. Kịch bản này không giống như những gì tôi nghĩ khiến không muốn tham gia phim nữa”, Vin Diesel nhớ lại.

Vin Diesel (trái) và Paul Walker trong phim The Fast and The Furious ẢNH: IMDB

Rất may, Universal đã thành công khi làm việc với David Ayer, một nhà biên kịch trẻ, người chịu khó chỉnh sửa kịch bản. Trước khi bắt đầu viết lại, David Ayer đã gặp Vin Diesel để có được cái nhìn sâu sắc hơn về các nhân vật và kịch bản. David Ayer nói nhân vật Dom rất phức tạp và so sánh gã với vai diễn đoạt giải Oscar của Denzel Washington trong Training Day. Nghe đến đây, Vin Diesel hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình.

Vin Diesel chia sẻ: “Tôi đánh giá cao khi Ayer có thể nhìn thấy sự phức tạp của nhân vật. Và một số nhân vật khác cũng cần một số điều chỉnh như Letty Ortiz”.

Vin Diesel và con trai Vincent tham gia Fast&Furious 9 ẢNH: T.L

Vincent - con trai 10 tuổi của Vin Diesel - đóng nhân vật Dominic Toretto lúc nhỏ trong phần phim mới nhất Fast&Furious 9. Vincent là con thứ hai của Vin Diesel và người mẫu Paloma Jimenez. Cặp sao còn có hai con gái Hania Riley (12 tuổi), Pauline (6 tuổi).

Ra đời từ năm 2001, Fast&Furious trở thành một trong những loạt bom tấn hái ra tiền nhất Hollywood hiện nay mà không dựa trên truyện tranh sẵn có. Series phim hiện thu về hơn 5,8 tỉ USD, thuộc thể loại hành động, xoay quanh chủ đề đua xe đường phố, trộm cắp. Fast&Furious 9 ra rạp tại Việt Nam từ 28.5.