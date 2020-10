Vin Diesel trình làng ca khúc 'Days Are Gone', cám ơn Paul Walker

Năm 2020 tiếp tục mang đến những điều bất ngờ: Vin Diesel chính thức trở thành nghệ sĩ thu âm. Vào ngày 30.10, nam diễn viên Fast&Furious đã phát hành ca khúc Days Are Gone, phần tiếp theo của đĩa đơn đầu tay Feel Like I Do, mà anh đã ra mắt trên The Kelly Clarkson Show vào tháng trước.

Vin Diesel nói với tờ People: “Feel Like I Do mang thông điệp tích cực và Days Are Gone là ca khúc mà tôi nghĩ rằng ai cũng có thể nhận ra, gợi nhớ về cuộc sống khi còn trẻ, còn vô tư hơn hiện tại”. Nam diễn viên cũng dành lời kể về sự động viên mà đồng nghiệp quá cố từng tham gia loạt bom tấn Fast&Furious dành cho anh: “Paul Walker là người đã nói: Đừng bao giờ ngừng hát”.

Vin Diesel trong bom tấn Fast&Furious ẢNH: IMDB

Nhờ những lời động viên từ Paul Walker - người được Vin Diesel trìu mến đặt biệt danh là “Pablo” trước khi qua đời vào năm 2013, mà Vin Diesel vẫn tiếp tục ca hát bất chấp những lời chỉ trích khi anh thể hiện những ca khúc cover đầu tiên. Không ít ý kiến cho rằng nam diễn viên đi hát sẽ làm mất đi hình ảnh người hùng trong loạt siêu phẩm Fast&Furious. “Hãy cầu nguyện cho linh hồn em trai tôi. Nhớ lúc ở London khi tôi nói với Pablo rằng nhiều người lo lắng tôi đi hát sẽ làm mất đi hình ảnh, Pablo đã nói: 'Đừng bao giờ ngừng hát, em biết anh có giọng hát đặc biệt’”, Vin Diesel xúc động kể.

Mặc dù khả năng âm nhạc của Vin Diesel có thể gây sốc cho một số người, nhưng Vin Diesel từng chia sẻ video karaoke trong một thập kỷ qua với bản cover Stay của Rihanna và Mikky Ekko, thậm chí còn hát See You Again của Wiz Khalifa để tưởng nhớ người bạn Paul Walker đã cùng anh diễn chính series Fast&Furious tại Lễ trao giải MTV Movie năm 2015.

Vin Diesel cho biết: “Tôi đã tham gia sân khấu nhạc kịch khi còn nhỏ và bắt đầu hát rap vào đầu những năm 1980. Nhưng việc ca hát của tôi thật sự diễn ra khi mạng xã hội phát triển. Lúc hát bài Stay, tôi nhớ Mikky Ekko đã nói 'bản cover của Vin Diesel là hay nhất'. Tôi vui vì nhận được lời động viên đó. Mọi người đều nhận xét tôi nghiêm túc trong âm nhạc và yêu thích nó. Giờ đây mọi người đều ủng hộ tôi theo nghiệp ca hát”.

Trong những năm qua, giọng hát của Vin Diesel đã thu hút rất nhiều ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng như Kygo (người đã thu âm Days Is Gone và Feel Like I Do cho Diesel), Martin Garrix, Steve Aoki, Marc Anthony và Queen Latifah.

Vin Diesel và vợ - Paloma Jiménez ẢNH: L.A TIMES

Cuối cùng Vin Diesel cũng có cơ hội khám phá tài năng âm nhạc của mình trong lúc quá trình sản xuất phim bị tạm ngừng do đại dịch Covid-19. “Khi tất cả các sản phẩm điện ảnh ngừng quay, tôi được hỗ trợ để tiếp tục khám phá niềm đam mê âm nhạc của mình. Tôi cảm thấy mình đang có những người hâm mộ tuyệt vời nhất trên thế giới ”, Vin Diesel thổ lộ.