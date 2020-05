Vĩnh biệt huyền thoại rock Little Richard

Ngày 9.5, tạp chí Rolling Stone cho biết con trai của huyền thoại Little Richard là Danny Penniman đã xác nhận tin buồn này. Đại diện công ty quản lý của Little Richard thông báo: “Little Richard qua đời sáng 9.5 (giờ địa phương). Ông ấy sống cùng em trai ở Nashville. Richard đã chiến đấu với căn bệnh ung thư xương nhiều năm”.

Little Richard sinh năm 1932 tại bang Georgia. Ông là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Mỹ. Ông được xem là "chìa khóa" cho giai đoạn chuyển tiếp giữa nhạc R&B và Rock n Roll thập niên 50 của thế kỷ 20, là cha đẻ của dòng nhạc Rock n Roll. Little Richard nằm trong nhóm các nghệ sĩ đầu tiên được đề cử vào Đại sảnh danh vọng Rock n Roll năm 1986 và là một trong 4 nghệ sĩ hiếm hoi (cùng với Ray Charles, James Brown và Fats Domino) có được giải Thành tựu trọn đời của Rhythm and Blues Foundation.

Little Richard có hợp đồng thu âm đầu tiên với hãng RCA năm 1951, mau chóng nổi tiếng với các ca khúc như Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Good Golly Miss Molly... Năm 2007, ca khúc Tutti Frutti đứng vị trí số một trong danh sách 100 ca khúc làm thay đổi thế giới của tạp chí Mojo, và được xem là ca khúc khai sinh ra Rock n Roll. Ông gây chú ý với phong cách thời trang phi giới tính, trình diễn với đôi mắt chuốt mascara, quần áo sặc sỡ.

'Ông trùm' hip hop Andre Harrell qua đời ở tuổi 59

Đài CNN dẫn thông tin từ Roma Khanna – giám đốc REVOLT Media & TV cho biết nhà sản xuất điều hành hãng thu âm Uptown Records, “ông trùm” hip hop và R&B là Andre Harrell cũng vừa qua đời ở tuổi 59.





Nhà sản xuất điều hành hãng thu âm Uptown Records - Andre Harrell Ảnh: Getty Images Doanh nhân Def Jam, ông chủ công ty sản xuất nhạc Def Jam, nói rằng ông Andre Harrell là bệ đỡ cho nhiều nghệ sĩ. “Rất nhiều người nói rằng họ thành công vì Andre Harrell đã cho họ sự khởi đầu. Anh ấy rất được yêu mến vì kiếm sống bằng cách nâng đỡ những người khác”, ông Def Jam nói.

Andre Harrell năm 1960 và lớn lên ở vùng Bronx, New York . Khi còn là thiếu niên, Andre Harrell cùng người bạn thời trung học - Alonzo Brown hợp thành bộ đôi hip hop thành công với đĩa đơn Genius Rap, được phát hành năm 1981.

Có thể nói ngày 9.5 là một ngày buồn khi thế giới đón nhận thông tin liên tiếp về sự ra đi của huyền thoại Little Richard và nhà sản xuất Andre Harrell.