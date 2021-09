Vĩnh biệt nhà văn không quân Lê Thành Chơn

Nữ văn sĩ Bích Ngân cho biết: “Nhà văn Lê Thành Chơn, một cựu thiếu tá quân đội và là một doanh nhân, đã trút hơi thở cuối vào lúc 1 giờ chiều nay, ngày 10.9.2021”.

Được biết nhà văn quân đội Lê Thành Chơn sinh năm 1938 xã Tân Mỹ, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang trong gia đình nông dân có gốc gác từ miền Trung. Năm 1954, sau Hiệp định Genève, Lê Thành Chơn lên đường tập kết ra miền Bắc. Ngày 1.5.1960, ông là chiến sĩ duy nhất, cùng với 6 sĩ quan được triệu tập về Trường Văn hóa Quân đội. Sau khóa học, ông được cử đi học một khóa 6 tháng tiêu đồ gần (đánh dấu đường bay trên bàn dẫn đường tại Sở chỉ huy) tại Trung Quốc

Như một người có duyên nợ với bầu trời, nhà văn nhanh chóng được tuyển dụng tham gia vào lực lượng không quân và trở thành phi công chiến đấu lái Mig 17 đối đầu với đủ các loại máy bay hiện đại của Mỹ. Vì vậy khi trở thành nhà văn, ông đa tài với nhiều thể loại văn học, là tác giả của nhiều tiểu thuyết nhiều tập về đề tài sở trường cùa mình là không quân Việt Nam.

Dưới ngòi bút của nhà văn Lê Thành Chơn, các nhân vật từ đời thực bước vào trong những trang sách vô cùng sống động khiến mọi người nể phục: Đó là tên tuổi Ngô Ðức Mai bắn rơi đại tá phi công Mỹ, liệt sĩ Vũ Xuân Thiều đã lái máy bay đâm thẳng vào máy bay địch, phi công Nguyễn Văn Bảy (B) đánh vào Hạm đội 7 của Mỹ, rồi Võ Văn Mẫn, Ðồng Văn Ðe, Nguyễn Phi Hùng, Phạm Thành Chung.

Cuộc đời ông có nhiều tác phẩm được bạn đọc yêu thích như Tập ký: Đọ cánh (NXB An Giang 1990), Anh hùng tên chín tầng mây (NXB Quân đội nhân dân 1993), Người anh hùng chưa được tuyên dương (NXB Trẻ 1996), Tầm cao (NXB Văn học, 2000), Bầu trời ước vọng (NXB Quân đội nhân dân 2001), Đọ cánh với pháo đài bay B52 (NXB Quân đội nhân dân 2002), Hoàng tử của bầu trời (NXB Trẻ 2004). Ngoài ra, ông còn viết tiểu thuyết: Huyền thoại đất Phương Nam (NXB Trẻ 2002), Bản án tản thất quân dụng (NXB Công an nhân dân 2002), Canh năm (NXB Quân đội nhân dân 2004), Vùng gió ngược (NXB Quân đội nhân dân 2004)... và cả kịch bản phim truyện: Lợi nhuận, Ánh chớp xuyên cầu vồng, Bản án tản thất quân dụng (13 tập).

Nhà văn từng vinh dự nhận nhiều phần thưởng có giá trị như giải thưởng tiểu thuyết do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2000, tặng thưởng cuộc thi viết tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam (1998 - 2000), tặng thưởng của Ban An ninh quốc phòng - Hội Nhà văn Việt Nam 1996.