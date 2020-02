'Vợ ba' tay trắng ra về tại giải Tinh thần Độc lập của Mỹ

Giải thưởng Tinh thần Độc lập của Mỹ (Film Independent Spirit Awards) là một trong những giải tiền Oscar quan trọng hằng năm, bởi những tác phẩm được gọi tên tại các mùa giải này thường là "ngựa chiến" sừng sỏ trên sân khấu trao giải Oscar sau đó. Tại giải thưởng lần thứ 35 năm nay, dường như phương Tây đã dành nhiều sự chú ý hơn đối với những tiếng nói đến từ châu Á bởi không chỉ dựa vào danh sách đề cử được công bố trước đó mà còn ở danh sách thắng giải.

Tiếng nói châu Á: Phim thắng đậm, phim bị 'ghẻ lạnh'

Có hai tiếng nói châu Á gây tiếng vang tại mùa giải năm nay đó là The Farewell (do Mỹ sản xuất, không nằm trong đề cử Phim quốc tế xuất sắc) của đạo diễn Lulu Wang và Parasite ( Ký sinh trùng ) của đạo diễn Bong Joon Ho . The Farewell đã đánh bại các đối thủ như Marriage Story, Clemency, A Hidden Life và Uncut Gems để rinh về giải quan trọng là Phim hay nhất. Trước đó, tác phẩm này nhận 2 đề cử tại giải Quả cầu vàng lần thứ 77 bao gồm Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc (thể loại Phim nhạc kịch hoặc hài kịch). Thế nhưng chỉ có nữ diễn viên Awkwafina thắng giải diễn xuất, còn giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất rơi vào tay đối thủ cộm cán hơn là Ký sinh trùng.

Phim nói tiếng Hoa do Mỹ sản xuất là The Farewell thắng giải Phim hay nhất tại Tinh thần Độc lập Mỹ Ảnh: A24

Ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất lần này, Ký sinh trùng đến từ xứ kim chi đã đánh bại Les Misérables (Pháp), Portrait of a Lady on Fire (Pháp), Retablo (Peru), The Souvenir (Anh) và The Invisible Life of Eurídice Gusmão (Brazil) để "ẵm" tượng vàng. Với chiến thắng đầy thuyết phục, Parasite đã thiết lập thêm một cột mốc quan trọng trong lịch sử 100 năm phát triển của điện ảnh xứ kim chi: trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Tinh thần Độc lập.

Trước đó "quái kiệt" Bong Joon Ho đã mang về nhà những tượng vàng danh giá ở các giải thưởng như Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019; thắng 2 giải (đề cử 4 hạng mục) là Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc tại giải BAFTA Anh Quốc lần thứ 73. Mùa Oscar 2020, "con cưng" của điện ảnh Hàn Quốc cũng lập nên cột mốc lịch sử khi là phim Hàn Quốc đầu tiên nhận 6 đề cử, bao gồm Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.

Cùng đến từ châu Á như Ký sinh trùng nhưng Vợ ba (tựa tiếng Anh: The third wife) của nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh lại chịu số phận hẩm hiu khi nhận 3 đề cử bao gồm Quay phim xuất sắc, Dựng phim xuất sắc và Nhân vật đáng xem (hạng mục đặc biệt, Nguyễn Phương Anh được xướng tên) nhưng không thắng giải nào. Trước đây, tác phẩm khắc họa những hủ tục và thân phận phụ nữ thời phong kiến miền Bắc này từng dính vào vụ lùm xùm sử dụng trẻ em chưa đủ tuổi đóng cảnh nóng và nhận án phạt trong nước.

Vẫn tiếp tục là yếu tố châu Á giữa mùa giải

Ở giải thưởng về diễn xuất, các giọng nói đến từ châu Á tiếp tục gây chú ý. Đó là trường hợp của nữ diễn viên Trung Quốc Zhao Shu Zhen, vai Nai Nai trong The Farewell thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Vậy là, tác phẩm The Farewell xem như "thắng đậm" khi nhận 2 đề cử và thắng cả 2. Một trường hợp được đề cử về diễn xuất cũng phải kể đến lần này đó là nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu, vai Kathy trong phim Driveways nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhưng để mất tượng vàng vào tay nữ diễn viên Renée Zellweger (vai Judy Garland) trong phim tiểu sử tầm trung Judy. Trong Driveways, Hồng Châu vào vai một người mẹ trẻ. Trước đó, cô từng nhận đề cử Quả cầu vàng 2018 nhờ diễn xuất ấn tượng trong tác phẩm Downsizing.

Đạo diễn Bong Joon Ho trên sân khấu nhận giải Tinh thần Độc lập 2020 Ảnh: Tommaso Boddi/Getty Images