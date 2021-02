Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm vào vai chị dâu, em rể 'vụng trộm'

Chống lại số phận gồm 32 tập phim, do đạo diễn nổi tiếng Nhâm Minh Hiền dàn dựng với hai diễn viên chính Lương Thế Thành - Thúy Diễm, xoay quanh hai chữ số mệnh. Có nhiều người tin vào số phận, nhưng cũng có một số lại không. Người duy tâm cho rằng số mệnh là do tạo hóa đã sắp đặt sẵn và an bài như một lập trình không thể thay đổi từ khi con người chào đời cho tới lúc vĩnh biệt thế gian. Còn với người duy vật, họ tin rằng mỗi cá nhân tự tạo ra số phận cho chính mình. Tuy nhiên cũng có một số người lại nằm ở ranh giới giữa hai quan niệm trên. Họ tin là có số phận, nhưng không chấp nhận nó và bằng sự đấu tranh nỗ lực để vươn lên của bản thân, họ muốn chứng minh là có thể thay đổi số mệnh của chính bản thân mình. Phim Chống lại số phận được kể về một người trong số họ.

Đoàn Thanh Tài - Thúy Diễm vào vai vợ chồng, nhưng người chồng phụ bạc người vợ để theo nhân tình mới

Lương Thế Thành - Đàm Phương Linh cũng đám cưới, nhưng vai diễn trong phim của Lương Thế Thành chỉ yêu mỗi cô bạn từ bé sống trong viện cô nhi cùng mình là Thúy Diễm Ảnh: ĐPCC

Chống lại số phận xoay quanh tình yêu ngang trái giữa người em rể (Tài - Lương Thế Thành đóng) và chị dâu (Hương - Thúy Diễm thủ vai). Tất cả những éo le đặt Tài và Hương trong guồng quay nguy hiểm của số mệnh. Họ đều cảm thấy có lỗi với chồng hay vợ mình nhưng thật ra, nguyên nhân và mối tương quan của mỗi người không giống nhau. Hương phản bội Huy chỉ là một phản ứng tự nhiên khi anh ta ngang nhiên đem người đàn bà khác (Liên) về nhà đày đọa cô để hòng tước đoạt danh phận làm vợ.

Cảnh trong phim Chống lại số phận Ảnh: ĐPCC

Còn với Tài, anh ngoại tình với chị dâu vì tình yêu đã có từ thời niên thiếu, trong trại trẻ mồ côi, hoàn toàn là tự nhiên, mãnh liệt, mặc cho điều đó là một sự tàn nhẫn với Trinh - vợ anh. Mối quan hệ phức tạp giữa em rể - chị dâu, chị dâu - em chồng, mẹ chồng - con dâu hay vợ cả - tình nhân luôn đẩy các nhân vật vào tình thế nguy hiểm. Họ luôn sống trong sợ hãi và oái ăm thay, đó cũng là một sự kích thích cao độ. Ngoại tình không khi nào là tốt, tuy nhiên trong một vài trường hợp, nó có lý do uẩn khuất để được chia sẻ khi phim có sự xuất hiện của một người đàn bà mưu mô xảo quyệt, đã đẩy mọi bi kịch lên tới tận cùng và khi nó bùng nổ, mỗi nhân vật đều đón nhận một bài học nhân quả xứng đáng dành cho mình.

Poster phim

Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội như NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh, Tuyết Thu, Thanh Điền, Phương Dung... kết hợp cùng dàn diễn viên trẻ đẹp như Lương Thế Thành, Thúy Diễm, Đoàn Minh Tài, Ngô Phương Anh, Đàm Phương Linh…

Ngoài dàn diễn viên đông đảo và hùng hậu, phim được đạo diễn Nhâm Minh Hiền "nhào nặn" với những góc máy đẹp, những diễn biến bất ngờ trong mạch truyện và cảm xúc thăng hoa mà yếu tố nhân văn trong phim mang lại.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành trong phim Ảnh: ĐPCC

Sự kết hợp của vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm cũng là một điểm ấn tượng khi cả hai vào vai đôi tình nhân vụm trộm. “Ác nữ bị ghét nhất màn ảnh Việt” – Ngô Phương Anh tiếp tục thủ vai phản diện trong phim khi làm “tiểu tam” phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Ngoài ra, diễn viên Lưu Quang Anh vừa là nhà sản xuất, vừa sáng tác các ca khúc cho phim.