Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh 'song kiếm hợp bích' trong phim mới

Mới đây, nhà sản xuất tung trailer chính thức của Siêu quậy có bầu sau gần một tháng công bố teaser, hé lộ một phần câu chuyện nữ sinh mang bầu ở tuổi 17 cùng nhiều tình tiết hấp dẫn.

Nội dụng bộ phim là câu chuyện về nữ sinh 17 tuổi Hạ An ( Han Sara thủ vai), một học sinh với thành tích học tập đáng nể, nổi bật tại trường Ánh Dương. Cô mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên tính cách có phần nghịch ngợm. Hạ An cũng được mệnh danh là siêu quậy học đường. Nhân vật Hạ An hội tụ nhiều tính cách đặc trưng của những cô nàng tuổi mới lớn. Cô rung động trước bạn thân của mình và sau một đêm say rượu, Hạ An phát hiện ra mình đã có bầu. Những rắc rối của nhân vật này cũng bắt đầu từ đó.