Vợ chồng Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong phim hoạt hình

The Queen's Corgi (tựa Việt: Những chú chó hoàng gia) là bộ phim hoạt hình kể về cuộc phiêu lưu của Rex, chú chó đáng yêu nhất của quốc vương Anh, khi luôn xuất hiện bên cạnh Nữ hoàng Elizabeth II. May mắn được nuôi dạy trong môi trường hoàng gia, từ bé, Rex được nuông chiều hết mực. Tuy nhiên, chính sự bảo bọc này đã khiến cho chú chó trở nên láu cá và vô cùng nghịch ngợm.

Ảnh: Lionsgate Rex là thú cưng của Nữ hoàng Elizabeth II

Câu chuyện đi đến cao trào khi Hoàng gia Anh đón tiếp những vị khách vô cùng quyền lực, đó là vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Đồng hành cùng họ là cô chó cưng Mitzy. Tại đây, hai phía đã ra sức kết đôi cho Mitzy và Rex. Tuy nhiên, Rex không hề có tình cảm và cố lẩn tránh “của nợ” đến từ nước Mỹ. Trong một lần tranh cãi với Mitzy, Rex đã vô tình gây ra tai họa cho Tổng thống Mỹ. Đứng trước nguy cơ sứt mẻ tình hữu nghị giữa hai quốc gia, Nữ hoàng buộc phải nhốt “con cưng” của mình.

Ảnh: Lionsgate Vợ chồng Tổng thống Mỹ cùng chó cưng Mitzy

Quen thói ngông cuồng, Rex cảm thấy vô cùng bất mãn khi chịu phạt và quyết định bỏ nhà ra đi để tìm một nơi ở mới. Tuy nhiên, chính sự non nớt và thiếu trải nghiệm đã đưa chú chó hoàng gia vào những rắc rối dở khóc dở cười. Điển hình là việc Rex phải hòa nhập và va chạm với những chú chó đường phố, xuất thân từ các tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Ảnh: Lionsgate Trong hoàng cung, Rex có cuộc sống màu hồng

Những chú chó hoàng gia thu hút trẻ em bởi đồ họa tươi sáng cùng tạo hình gần gũi, đáng yêu của các nhân vật chính, đây là điểm đặc trưng của hãng nWave Pictures với các bộ phim gây dấu ấn trước đó như: The son of Bigfoot, Happy family, The house of magic… Đặc biệt, tạo hình và tính cách của chú chó Rex là điểm sáng nhất của bộ phim. Mặc dù sở hữu ngoại hình dễ thương nhưng tính cách của Rex lại trái ngược hoàn toàn: lém lỉnh, tinh ranh… Điều này được thể hiện một cách hài hước thông qua lời thoại đầy trẻ con cùng các chi tiết khi Rex chơi khăm ông quản gia, “tranh sủng” với các chú chó cùng nhà… Đây là điểm cộng đã làm nên sự hài hước vốn có của một bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi.

Ảnh: BELGA PRODUCTIONS Rex và những người bạn mới

Mặc dù Những chú chó hoàng gia có cốt truyện đơn giản và khá nhàm chán nhưng chính bối cảnh được đặt để vào phim đã cứu vớt mọi chuyện. Bộ phim hé lộ cung cách sang trọng, quyền lực trong cung điện Buckingham mà hiếm ai biết đến. Sự xa hoa không chỉ trong cách trang trí lâu đài, các bữa ăn… mà còn đi từ chính những chú chó. Mang danh là chó cưng của Nữ hoàng, Rex được chăm sóc tận răng từ những việc nhỏ nhặt nhất như cho ăn, đánh răng, đi vệ sinh…

Bộ phim khá cân đối chia bố cục thành hai phần chính, được gắn kết bởi một cú lật bài khi Rex bỏ nhà đi. Chính sự kiện này đã mang lại một góc nhìn tương phản với gần như nửa đầu bộ phim. Không khí xa hoa bị dập tắt, những bữa tiệc thượng lưu biến mất… Rex trở về với cuộc sống bình thường và buộc phải học cách sinh tồn trong xã hội thực. Đặc biệt, mối quan hệ tình cảm giữa Rex và cô chó Wanda xinh đẹp là điểm nhấn duy trì sự hài hước của nhân vật này. Ngoài ra, những màn lên voi xuống chó khi rời khỏi cung điện của Rex cũng mang lại những cuộc phiêu lưu khá gây cấn và hào hứng cho các em nhỏ.

Ảnh: Lionsgate Từ nhỏ đến lớn, Rex được người hầu kẻ hạ từ những việc nhỏ nhặt

Được nhào nặn bởi bộ đôi biên kịch, Rob Sprackling và Johnny Smith, từng gây dấu ấn với phim hoạt hình Gnomeo & Juliet (2011), The queen’s Corgi được lồng ghép nhiều thông điệp giáo dục ý nghĩa. Câu chuyện tập trung vào sự chuyển biến trong tính cách của Rex trước và sau rời cung điện. Thông qua những va chạm từ cuộc sống, Rex đã học được những điều quý giá về giá trị bản thân và biết trân trọng những người xung quanh.

Tuy nhiên, một số vấn đề xuất hiện trong phim khá “đao to búa lớn” với trẻ em như mối quan hệ chính trị giữa các cường quốc, tình hữu nghị…

Ảnh: BELGA PRODUCTIONS Rex nổi tiếng trong hoàng gia là một chú chó nghịch ngợm

Ngoài các yếu tố chủ đạo, bộ phim gây thiện cảm với khán giả bằng âm nhạc. Âm thanh trong phim được xử lý tốt, tiếng động chân thực và uyển chuyển với từng chuyển động của nhân vật. Ngoài ra, tạo hình của ông chủ Nhà Trắng trong phim này cũng để lại ấn tượng và gây nhiều tiếng cười cho khán giả.

Ảnh: Lionsgate Tạo hình hài hước của Tổng thống Mỹ

Gói gọn trong gần 90 phút, Những chú chó hoàng gia là một câu chuyện khá cô đọng, súc tích về hành trình phiêu lưu của chú chó nhỏ chưa trải đời. Những bỡ ngỡ, bồi hồi, xung đột, xúc động… đều nằm gọn trong những phân cảnh của bộ phim này. Nếu không quá kỳ vọng vào một “bom tấn" hoạt hình nhiều kỹ xảo, bộ phim này phù hợp để giải trí và thư giãn dịp cuối tuần.

The Queen's Corgi (tựa Việt: Những chú chó hoàng gia) do Vincent Kesteloot và Ben Stassen đồng đạo diễn. Trong phim, nhân vật Nữ hoàng Anh do Julia Walters lồng tiếng còn Rex được thể hiện bởi nam danh hài, người dẫn chương trình đình đám của xứ sương mù Jack Whitehall.

Bộ phim được IMDb đánh giá 5,5/10 và nhận về 41% lượt yêu thích của khán giả trên trang bình phim Rotten Tomatoes.