Vợ cũ Bằng Kiều khoe eo thon ở tuổi 53

Sau khi ly hôn, Trizzie Phương Trinh một mình nuôi dạy ba con nhưng vẫn chăm sóc cho mình rất kỹ lưỡng bằng đam mê thể thao và lối ăn uống khoa học. Ngoài 50 tuổi, nữ ca sĩ nhiều lần khoe vòng eo con kiến trong trang phục gym. Về cuộc sống hiện tại, cô và Bằng Kiều chọn cách ứng xử văn minh để tiếp tục cùng nhau nuôi dạy con cái. Để bù đắp, mỗi năm Bằng Kiều chu cấp cho con 2 tỉ đồng. Anh cũng mua một căn nhà ở gần nhà cũ để tiện chăm sóc, hỏi han ba mẹ con. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ với chồng cũ bằng cách tag anh vào các dòng trạng thái viết về con. Cô cho biết có không ít người thắc mắc về mối quan hệ giữa mình và giọng ca sinh năm 1973 nhưng bản thân cảm thấy nhẹ nhàng vì "có thể hi sinh tất cả vì con cái, cho chúng nó vui thì có gì gọi là hi sinh quá to lớn đâu mà làm không được".