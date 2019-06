Võ Hạ Trâm làm live show đầu tiên sau 12 năm ca hát

Live show This is me của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm (ảnh) sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 28.6 tại TP.HCM, được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Trần Vi Mỹ, nhạc trưởng Trần Nhật Minh làm giám đốc âm nhạc.