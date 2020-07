Vợ ngôi sao John Travolta qua đời vì ung thư vú

Thông tin Kelly Preston qua đời được chồng là ngôi sao Hollywood John Travolta thông báo trong một bài đăng trên Instagram vào đêm 12.7 (giờ địa phương), theo Reuters.

Kelly Preston tên thật là Kelly Kamalelehua Smith, sinh tại Honolulu (Mỹ) vào ngày 13.10.1962. Cô đổi tên thành nghệ danh Kelly Preston trước khi xuất hiện trên màn bạc qua vai diễn đầu tiên trong bộ phim tình cảm lãng mạn Mischief (1985), sau đó là phim hài dành cho tuổi teen Secret Admirer cùng năm.

Các bộ phim tiếp theo có sự góp mặt của Kelly Preston là SpaceCamp (1986), sau đó là Twins (1988), đóng chung lần lượt với tài tử Arnold Schwarzenegger và Danny DeVito. Năm 1996, trong phim Jerry Maguire do Cameron Crowe đạo diễn, cô đóng vai Avery Bishop bên cạnh ngôi sao Tom Cruise (vai Jerry Maguire). Tiếp theo là phim For Love of the Game (1999), đóng chung với Kevin Costner dưới sự chỉ đạo diễn xuất của Sam Raimi. Trong suốt sự nghiệp, Kelly Preston đóng rất nhiều phim, có thể kể như: Only You, Citizen Ruth, Nothing to Lose, Broken Bridges… Mới nhất là phim Gotti (2018) do Kevin Connolly đạo diễn. Kelly Preston vào vai Victoria Gotti – vợ ông trùm Mafia John Gotti (John Travolta đóng).