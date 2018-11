Vũ Cát Tường: 'Trong mắt antifan, tôi nam không ra nam, nữ không ra nữ'

Đoạn clip mở đầu với cảnh Vũ Cát Tường ngồi bên cây đàn piano, thả hồn vào giai điệu ca khúc If - bản hit từng được nữ ca sĩ trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu Asia Song Festival 2018 bằng 3 thứ tiếng. Vũ Cát Tường chia sẻ, If là viết tắt của câu nói "If I was a sin", ca khúc này như một lời tự sự dành cho chính bản thân nữ ca sĩ.

"Khán giả của tôi, nếu người lớn thì không sao, còn những bạn trẻ đang phụ thuộc vào gia đình sẽ luôn gặp những sự chất vấn tại sao lại thần tượng người đó, tại sao lại đi thích một người ăn mặc không giống ai, không giống một cô gái. Trong mắt antifan, Vũ Cát Tường là một người nam không ra nam, nữ không ra nữ. Có người nói tôi hit gì mà không có nổi chục triệu views, nhắc lại scandal rất lớn của tôi vào năm 2016, nói tôi đạo nhạc và chất vấn về khả năng của tôi. Tôi nhớ trong mắt nhiều người thời điểm đó, tôi như một tội đồ", Vũ Cát Tường bộc bạch.

Ảnh: Chụp màn hình Vũ Cát Tường bật khóc trên xe khi trải lòng về những sóng gió đã qua

Nữ ca sĩ chia sẻ, cô vẫn nhớ thời điểm năm 2014 khi bản thân nhận được rất nhiều giải thưởng, được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng đến năm 2016, Vũ Cát Tường trong mắt người khác rất xấu xí, từ ngoại hình đến tính cách sau scandal lộ tin nhắn nói xấu Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng M-TP...

"Những điều này khiến tôi nghĩ đến từ "if" (nghĩa là nếu). Nếu tôi là một tội đồ thì em có tin tôi không, nếu tôi là một tội đồ thì những người từng yêu mến tôi có tiếp tục yêu mến tôi hay không, nếu trong mắt người khác tôi không hoàn hảo bạn có tiếp tục vững tin, yêu thương và cùng tôi vượt qua sóng gió sắp tới không?", Vũ Cát Tường tâm sự.

Thường xuất hiện với vẻ ngoài cá tính trên sân khấu thế nhưng, khi nói đến đây, Vũ Cát Tường lại rơi nước mắt. Nữ ca sĩ cho rằng ai cũng có một câu chuyện của riêng mình nhưng điều cô lo lắng nhất vẫn là việc khán giả có còn yêu thương và bao dung cho mình sau những sóng gió đó.