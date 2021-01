Vụ 'chi tiền tỉ có ngôi hoa hậu': Xử phạt công ty tổ chức 90 triệu đồng

Theo quyết định này, Công ty Khổng Tước đã có hành vi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 tại phim trường Hy Vọng (ở số 3026 Phạm Thế Hiển, P. 7, Q.8, TP.HCM) vào ngày 18.11.2020 mà không có giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp.

Thanh tra Bộ VH-TT-DL đã quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với công ty này theo điểm c khoản 4 điều 14 Nghị định số 158/2013/NĐ - CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh về những bất thường của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020, do Công ty Khổng Tước tổ chức. Bà Q.H.L (35 tuổi, ở Hà Nội) đã gửi đơn đến Báo Thanh Niên tố cáo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020 mà bà vừa nhận danh hiệu hoa hậu, là không có giấy phép.

Hình ảnh những người tham gia tổ chức, làm giám khảo trên poster quảng bá cho cuộc thi Ảnh Facebook cuộc thi

Theo lời bà L., bà đã chuyển hàng tỉ đồng để được lọt vào top 4 và đoạt giải hoa hậu cuộc thi trên.

Đến ngày 20.12.2020, bà L. đã có đơn tố giác tội phạm tới Công an TP.Hà Nội về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với một số người có liên quan đến cuộc thi. Công an TP.Hà Nội đã chuyển đơn tố giác của bà L. đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội để thụ lý theo thẩm quyền.