Vu Chính mang ê-kíp 'Diên hi công lược' vào dự án mới

Dù chưa hết năm, nhưng có thể nói, Diên hi công lược chính là bộ phim truyền hình Trung Quốc nổi bật nhất 2018. Thành công ngoài mong đợi của tác phẩm đã đưa các gương mặt mới như Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải… “một bước thành sao” cũng như giúp những tên tuổi kỳ cựu như Nhiếp Viễn, Tần Lam, Xa Thi Mạn… một lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất. Sau cơn sốt này, biên kịch và nhà sản xuất của phim là Vu Chính không “ngủ quên trên chiến thắng” mà ngay lập tức bắt tay vào dự án mới.



Chia sẻ với giới truyền thông, nhà làm phim 40 tuổi cho biết sẽ cùng nhóm sản xuất Diên hi công lược làm việc trong bộ phim sắp tới có tựa đề là The side is not begonia (tên dự kiến). Trên trang cá nhân, ông cũng tiết lộ nhiều chi tiết về đứa con tinh thần sắp thực hiện của mình.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Ngô Cẩn Ngôn (bên phải) trở thành người đẹp được săn đón nhờ thành công của Diên hi công lược

Theo đó, The side is not begonia được chuyển thể từ tiểu thuyết, dự kiến khởi quay vào tháng 11 năm nay và xoay quanh chủ đề liên quan đến thể loại kinh kịch truyền thống. Trên Weibo, dự án được đánh giá có thể là phiên bản truyền hình của phim điện ảnh Bá vương biệt cơ.

Song song với việc công bố tạo hình, đoàn phim cũng “nhá hàng” poster của The side is not begonia. Về dàn diễn viên The side is not begonia, Vu Chính vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Tuy nhiên, ông bật mí rằng sẽ có minh tinh đóng vai chính trong phim sẽ là ngôi sao nổi tiếng và có uy tín trong làng phim ảnh. Một số nguồn tin khẳng định Huỳnh Hiểu Minh và Doãn Chính sẽ góp mặt trong phim này, nhưng tin tức trên chưa được xác nhận.

Vu Chính là biên kịch kiêm nhà sản xuất Trung Quốc. Ông thường gây tranh cãi bởi các tác phẩm và phát ngôn của mình. Tuy nhiên, ông cũng là một người có khả năng lăng xê khá mát tay trong showbiz Hoa ngữ. Nhiều nghệ sĩ như Dương Mịch, Viên San San, Dương Dung,… thành danh nhờ tham gia phim của Vu Chính. Ông được biết đến với các phim Cung tỏa tâm ngọc, Lục Trinh truyền kỳ, Vân trung ca, Tiếu ngạo giang hồ 2013, Chế tạo mỹ nhân, Thần điêu đại hiệp 2014, Diên hi công lược...