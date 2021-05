Vụ First News - Trí Việt kiện Lazada: Tòa gởi thông báo mời nhưng bị đơn vắng mặt

Sáng 22.5, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News - Trí Việt cho biết: "Sau khi chúng tôi đưa hành vi 'Vô trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý hoặc cố tính làm ngơ để cho các gian hàng trên Lazada kinh doanh sách giả' vào tháng 9.2020 đến cơ quan tố tụng thì tòa án mời hai bên lúc 14 giờ chiều qua 21.5 đến dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Tuy nhiên, chỉ có đại diện First News có mặt tại cuộc họp còn Lazada gửi tờ trình xin vắng mặt với lý do: nguyên đơn chưa cung cấp đủ 'tài liệu và chứng cứ' cho bị đơn và do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên xin tạm hoãn cho đến khi tình hình ổn định hơn".

Các đơn hàng sách giả do nguyên đơn đặt từ Lazada Ảnh: T.L

Sách 'Muôn kiếp nhân sinh' cũng bị làm giả trắng trợn bán trên sàn thương mại điện tử

Cũng theo ông Phước: “Lý do buộc công ty phải đương đầu quyết liệt với Lazada vì đầu năm 2019, First News - Trí Việt bức xúc khi nhận được hàng ngàn phản hồi về sách kém chất lượng, in mờ, bong gáy, sai sót.. bán trên các sàn thương mại điện tử. Nhiều bạn đọc mua phải những cuốn sách giả này đã mang sách đến tận First News - Trí Việt để đổi sách thật. Song song đó, First News – Trí Việt cũng nhanh chóng gửi công văn cảnh báo tới các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee và Sendo nhưng không nhận được phản hồi”.

Không thể làm gì khác, tháng 6.2019 First News – Trí Việt đành tổ chức cuộc họp báo tại TP. HCM chỉ đích danh ba đơn vị này có hành vi tiếp tay việc tiêu thụ sách giả trong một thời gian dài với số lượng rất lớn. Sau đó 15 ngày, First News cùng NXB Giáo dục tiếp tục tổ chức cuộc họp báo tại Hà Nội nêu vấn nạn tiêu thụ sách giả trên các sàn thương mại điện tử đến với công luận. Sau đó, First News tiếp tục gửi các công văn đến nơi vi phạm, yêu cầu chấm dứt hành vi tiêu thụ sách giả trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, chỉ có Shopee và Sendo có phản hồi cam kết chấm dứt việc tiêu thụ sách giả, riêng Lazada vẫn... im lăng.

Những đầu sách nhận được sự quan tâm của bạn đọc là bị làm giả bán tràn lan trên mạng Muôn kiếp nhân sinh thậm chí phải cho nhận diện sách thật sách giả để người mua trên sàn thương mại điện tử khỏi bị nhầm lẫn

Theo đại diện pháp lý của First News – Trí Việt: “Hơn một năm tiếp theo, tình trạng tiếp tay tiêu thụ sách giả trên Lazada vẫn không chấm dứt, đồng thời còn có rất nhiều fanpage cũng bán sách giả xuất hiện ào ạt trên mạng. Thực trạng xấu đã đẩy First News và rất nhiều đơn vị xuất bản sách chân chính như: NXB Giáo Dục, NXB Trẻ, NXB Phụ Nữ, Nhã Nam... vào tình thế ngày càng khó khăn. "Tự cứu mình trước khi trời cứu", trước tình hình đó, First News – Trí Việt quyết định đặt hàng trăm đơn hàng mua sách trên Lazada, lập hàng chục vi bằng và cùng đoàn luật sư TriLaw lập hồ sơ khởi kiện Lazada.

Ngày 9.9.2020, First News - Trí Việt đã có cuộc họp báo tại TP.HCM chính thức khởi kiện Lazada về hành vi tiếp tay buôn bán số lượng lớn sách giả ra thị trường, đặc biệt là những đầu sách hay: Đắc nhân tâm, Hạt giống tâm hồn, Vị tu sĩ bán chiếc xe Ferrari...

Cuốn Muôn kiếp nhân sinh của tác giả Nguyên Phong (do First News - Trí Việt và NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành) hiện đang rất được độc giả quan tâm, có bản quyền đầy đủ, cũng bị làm giả trắng trợn và bán công khai trên Lazada ngay từ khi mới xuất hiện tập 1.