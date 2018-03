Vũ Hà: 'Đâu ra chuyện khán giả đòi tiền nghệ sĩ khi bị mất đồ'

Xuất hiện tại sự kiện mừng người em thân thiết Hoàng Phi Kha giành giải Á quân một cuộc thi nam vương tại Thái Lan, ca sĩ Vũ Hà chọn trang phục phong cách ''độc nhất vô nhị'' như thường lệ và không thể lẫn vào bất kỳ ai trong đám đông. Không cần phải là đồ hiệu hay từ nhà thiết kế nổi tiếng nào, Vũ Hà cho biết anh luôn tự chọn và phối đồ cho mình mỗi khi xuất hiện.

Nghe các đồng nghiệp kể về sự cố của ca sĩ Phi Nhung, cũng là chia sẻ cách giải quyết khi đối phó với "fan cuồng", Vũ Hà thẳng tính cho biết: "Tôi may mắn chưa rơi vào trường hợp bị fan xông lên sân khấu, ăn vạ đòi đền bù mất tiền. Tuy nhiên tôi cảm thấy việc một khán giả đòi tiền nghệ sĩ khi họ đến xem một chương trình biểu diễn là một điều vô lý. Suốt hơn 20 năm làm nghệ thuật, tôi có thể khẳng định mình là một ca sĩ không hề… hiền, vì vậy trong trường hợp này tôi sẽ xin phép nếu có thể cho tôi tiếp tục trình diễn cho xong tiết mục của mình, sau đó tôi sẽ làm việc với ban tổ chức và mời công an trực tiếp đến giải quyết".

Vũ Hà tự làm stylist

Anh cho rằng nếu gây khó dễ sẽ sẵn sàng nói thẳng: "Nếu việc mất cắp này thật sự có liên quan đến tôi, tôi sẵn sàng đứng ra giải quyết, còn nếu không thì vị khách này cứ làm việc trực tiếp với công an và ban tổ chức của buổi biểu diễn. Không có chuyện bạn bị mất mà lại đi kiếm một người không liên quan hay đỗ lỗi cho họ làm mất vàng, mất tiền của bạn".

Nam ca sĩ cho biết rất vui vì hiện công an đang điều tra, để những trường hợp "ăn vạ" Phi Nhung như thế sẽ không còn tái diễn. Anh nói thêm: "Bạn thử nghĩ, một chương trình là do một đơn vị tổ chức nào đó thực hiện, nghệ sĩ chỉ là người góp mặt trong chương trình ấy, nhiệm vụ của họ là biểu diễn, vậy thì sao nghệ sĩ phải đền bù thiệt hại vì lý họ bị mất cắp dù là sự thật hay họ ăn vạ? Nếu trong trường hợp một chương trình, hay một buổi tiệc do tôi đứng ra tổ chức, tôi trực tiếp mời vị khách đó tới, chẳng may khách của tôi bị mất đồ thì có thể tôi sẽ thương lượng với người khách đó để giải quyết sao cho ổn thỏa. Còn sự việc vừa qua của một nữ ca sĩ, vị khách đó tự đến xem và tham gia miễn phí, họ đã biết rằng mình đang đến với một chương trình có quá đông khán giả, đủ mọi thành phần, tầng lớp vậy cớ sao lại đeo cho lắm vàng, để bị mất rồi leo lên sân khấu ăn vạ làm ảnh hưởng đến hàng ngàn khán giả bên dưới?".

Giọng ca Giọt nước mắt đàn ông còn bày tỏ nghi ngờ: "Nhà nghèo mà đeo một lượng vàng đi xem ca nhạc, vô lý, không biết đồ giả hay thật, ai làm chứng đó là vàng thật hay giả - rồi ai làm chứng là có bị giật". Anh cũng mong đồng nghiệp không còn gặp những sự cố xấu xí trên.