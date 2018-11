Vũ Hoàng My về nước học làm phim

Vũ Hoàng My là trường hợp hiếm trong làng giải trí Việt khi người đẹp lựa chọn con đường làm phim ở một đất nước khác biệt so với văn hóa Việt

Gặp gỡ mùa thu là sự kiện điện ảnh phi lợi nhuận thường niên với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng làng điện ảnh Việt cũng như quốc tế. Sự kiện này thường tổ chức các lớp học dành cho đạo diễn, diễn viên tài năng, đồng thời là cơ hội để gặp gỡ, trao đổi của những nhà làm phim cũng như tìm kiếm nhà đầu tư cho các dự án điện ảnh thương mại và nghệ thuật triển vọng.

Vũ Hoàng My là người đẹp hiếm hoi trong làng giải trí Việt sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2010 thì lựa chọn con đường làm phim. Cô chọn đất nước Israel để học điện ảnh cũng như tìm kiếm cơ hội làm phim và cô đã từng chia sẻ về văn hóa, con người nơi đây rất thú vị, đã tạo cho người đẹp nhiều cảm hứng, ý tưởng về làm phim.

Những ngày này Vũ Hoàng My đang ở Hội An để tham gia lớp học trong khuôn khổ các hoạt động của Gặp gỡ mùa thu năm nay. Cô chia sẻ: "Tham gia trong lớp sản xuất của Gặp gỡ mùa thu sáng, trưa, tối liên tục 9 ngày với những nhà làm phim Việt Nam và châu Á chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp mọi thắc mắc. Những gì học được chỉ mới 2 ngày thực sự làm My kinh ngạc vì lớp học quá chất lượng (hầu hết các bạn đều trong nghề và đã có phim rồi). Được sống cùng những người có cùng tình yêu với nghệ thuật thứ 7, nâng đỡ và chắp cánh cho nhau khiến My có thêm nhiều năng lượng và cảm giác rằng mình đang không đơn độc trên một con đường khá đơn độc...”.