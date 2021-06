Vũ trụ 'Thợ săn quái vật' sắp ra mắt tại sự kiện trực tuyến WitcherCon

Tham gia sự kiện WitcherCon, khán giả sẽ được biết một số thông tin hậu trường lần đầu được các nhà sáng tạo công bố về quá trình làm phim, tin độc quyền về thương hiệu The Witcher nói chung, hành trình series game The Witcher được sáng tạo ra sao. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, phía nền tảng phim trực tuyến sẽ giới thiệu đến khán giả thông tin mùa tiếp theo của series Thợ săn quái vật vốn đã tung ra những hình ảnh đầu tiên vào ngày 11.6 vừa qua trên mạng xã hội Twitter.

Không dừng lại đó, series phim hoạt hình The Witcher: Nightmare of the Wolf "ăn theo" thế giới phim Thợ săn quái vật cũng sẽ được tiết lộ với người hâm mộ. Còn series anime được mong chờ là Arcane được chuyển thể dựa trên thương hiệu game đình đám League of Legends (tạm dịch: Liên minh huyền thoại ), dự kiến sẽ được phát hành vào mùa thu năm nay, song do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đồng thời cũng được giới thiệu tại sự kiện WitcherCon lần này.