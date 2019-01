Vừa bị chỉ trích vì sắp làm mẹ, cựu bom sex Nhật tiết lộ mang song thai

Ngày 11.1, người đẹp phim cấp ba đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất của mình. Hiện Aoi Sora và chồng rất hạnh phúc và mong chờ hai con đầu lòng sau thời gian dài chạy chữa vì tình trạng khó thụ thai do tử cung yếu. Ở tháng thứ sáu của thai kỳ, “thánh nữ JAV” lộ rõ vẻ tươi tắn, rạng rỡ cùng vóc dáng tăng cân trông thấy. Diễn viên sinh năm 1983 tiết lộ trên Instagram: “Thật ra tôi đang mang thai cặp song sinh. Tôi rất vui nhưng cũng có không ít lo lắng. Hi vọng chuyện sinh đẻ sẽ diễn ra an toàn”.

Theo lời Aoi Sora, dường như gia đình sao nữ 35 tuổi có duyên với những ca sinh đôi. Bố của cựu diễn viên phim người lớn có anh em song sinh trong khi dì của cô cũng là mẹ của một cặp song sinh khác.

ẢNH: INSTAGRAM NV Từ ngày mang thai, nữ diễn viên luôn lạc quan, vui vẻ

Aoi Sora nổi tiếng khắp Nhật Bản và châu Á nhờ hàng loạt bộ phim cấp ba nổi tiếng. Những năm trở lại đây, ngôi sao 35 tuổi tạm chia tay sự nghiệp phim người lớn và chuyển sang dòng phim điện ảnh, ca hát rồi làm DJ. Đầu năm 2018, người đẹp công khai kết hôn với một nghệ sĩ tự do người Nhật. Cả hai từng rất muốn có con nhưng Aoi Sora lại gặp vấn đề về sức khỏe khiến cô không thể thụ thai như người bình thường. Nữ diễn viên này đã phải tiến hành điều trị suốt một thời gian dài để tìm kiếm cơ hội được làm mẹ.

ẢNH: INSTAGRAM NV Ở tháng thứ sáu thai kỳ, nhan sắc của mỹ nhân phim JAV đã thay đổi ít nhiều

Tháng 12.2018, Aoi Sora thông báo tin vui đã mang thai được năm tháng. Trong khi nhiều người chúc mừng cho hạnh phúc của cựu bom sex người Nhật thì một bộ phận khán giả lại lên tiếng chỉ trích, miệt thị chân dài 35 tuổi. Họ cho rằng cô quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mà không lo lắng cho tương lai của đứa trẻ. Số khác thậm chí còn khẳng định rằng con của một nữ diễn viên phim 18+ sẽ chẳng thể có được tuổi thơ bình thường khi mà mẹ chúng từng trải qua quá khứ không tốt đẹp.

Trước những bình luận tiêu cực trên các diễn đàn trong nước, Aoi Sora đã dũng cảm đáp lại: “Sẽ tốt hơn nếu tôi chưa từng đóng phim người lớn, nhưng nếu đã từng đóng phim người lớn thì không có nghĩa là điều đó khiến tôi trở nên không hạnh phúc. Tôi mong con mình cũng giống như những đứa trẻ khác. Mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ không nhất thiết phải dựa vào nghề nghiệp của những người sinh ra chúng mà dựa vào môi trường mà chúng lớn lên”. Sao nữ đình đám cũng cho biết gia đình luôn động viên và ủng hộ việc diễn viên này sinh con mà không hề đả động đến nghề nghiệp trước đây của cô.