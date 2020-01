Vừa thắng giải Quả cầu vàng, ‘1917’ vượt mặt ‘Star Wars 9’ thống trị phòng vé

Bước sang tuần thứ 4 trình diện khán giả Bắc Mỹ, Star Wars: The Rise of Skywalker đã giảm nhiệt đáng kể. Tác phẩm giảm tới 56,4% doanh số và chỉ thu về khoảng 15 triệu USD. Con số khiêm tốn này khiến phần 9 của Chiến tranh giữa các vì sao chỉ xếp thứ hai phòng vé. Dẫu vậy, tác phẩm vẫn đang sở hữu khoản doanh thu nội địa đáng mơ ước với 478,2 triệu USD. Trên bình diện quốc tế, bộ phim đã bổ sung 24,2 triệu USD, đưa tổng doanh thu ở nước ngoài lên tới 511,4 triệu USD. Sau 1 tháng phát hành, doanh thu toàn cầu của Star Wars: The Rise of Skywalker đã cán mốc 989,6 triệu USD và đang trên đường chinh phục cột mốc 1 tỉ USD

Ảnh: Disney