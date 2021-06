‘Vua truyền hình’ Larry King đoạt giải Daytime Emmy 2021 dù đã qua đời

Daytime Emmy là giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật truyền hình Mỹ (NATAS) tổ chức thường niên, phát trên kênh CBS. Dù đã qua đời hồi tháng 1.2021 nhưng “vua truyền hình” Larry King vẫn được vinh danh Người dẫn chương trình trò chuyện thông tin hay nhất qua Larry King Show.

Kelly Clarkson Show giành chiến thắng Chương trình trò chuyện giải trí hay nhất, trong khi Kelly Clarkson đoạt giải Người dẫn chương trình trò chuyện giải trí xuất sắc.

Biểu tượng giải thưởng Daytime Emmy ẢNH: PEOPLE

Loạt phim General Hospital nhận các giải: Series phim truyền hình chính kịch hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc (Maurice Benard), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Max Gail) và một số giải về kỹ thuật. Giải Series phim truyền hình chính kịch giới hạn hay nhất thuộc về Studio City. Game Show hay nhất được trao cho Jeopardy, Chương trình buổi sáng xuất sắc là CBS Sunday Morning, Chương trình giải trí hay nhất thuộc về Entertainment Tonight.

Nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình Sheryl Underwood ẢNH: VARIETY

Nữ diễn viên chính xuất sắc trao cho Jacqueline Wood (phim The Bold and The Beautiful), Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Maria Adams (The Young and The Restless). Diễn viên trẻ triển vọng nhất là Victoria Konefal (Days of Our Lives)…

Daytime Emmy thuộc hệ thống giải Emmy nhằm tôn vinh những bộ phim và chương trình truyền hình chiếu ban ngày ở Mỹ. Nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình Sheryl Underwood chủ trì lễ trao giải lần thứ năm liên tiếp.