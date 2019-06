Vượt mặt ‘Men in Black’, ‘Toy story 4’ xưng vương phòng vé Bắc Mỹ

ẢNH: SONY

Vừa gây ấn tượng với ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ trong tuần mở màn, Men in Black: International chứng kiến màn tuột dốc thê thảm trên mặt trận thương mại. Phim giảm tới 64% doanh thu so với tuần trước và rớt từ ngôi đầu bảng xuống vị trí thứ tư do chỉ thu về vỏn vẹn 10,75 triệu USD. Doanh thu nội địa của tác phẩm hiện chỉ hơn 52 triệu USD - một con số rất khiêm tốn so với danh tiếng xưa nay của thương hiệu Men in Black. Trên bình diện quốc tế, Đặc vụ áo đen: Sứ mệnh toàn cầu cũng vừa bỏ túi thêm 30 triệu USD, đưa doanh thu toàn cầu của tác phẩm dừng ở con số 182 triệu USD sau 10 ngày trình làng