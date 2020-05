Won Bin bất ngờ lộ diện sau 10 năm ngừng đóng phim

Hôm 13.5, Won Bin được trông thấy đang quay quảng cáo trên khu phố tấp nập ở Seoul. Tài tử 43 tuổi mặc áo thun màu pastel và quần tây dài xanh đậm, làm nhiều người trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung, đẹp trai.

Mặc cho hình ảnh chụp lén có chất lượng thấp, gương mặt chuẩn mỹ nam cùng các đường nét hoàn hảo của Won Bin vẫn được ca ngợi. Trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội , khoảnh khắc thoáng qua của sao phim Trái tim mùa thu lập tức trở thành đề tài được thảo luận sôi nổi. Phần lớn đều dành những lời có cánh để nói về nhan sắc của anh.

Nhiều bình luận ngưỡng mộ: “Tôi há hốc mồm vì Won Bin nhìn chẳng già đi chút nào”, “Chắc thời gian đã bỏ quên anh ấy rồi”, “Chú ấy trông chẳng già đi chút nào cả”, “Cậu ta nhìn như một nam sinh đại học trẻ tuổi và vô cùng điển trai”, “Nếu có thiên thần nam nào trên đời, người đó chắc chắn là Won Bin”…

Khán giả mong ngóng anh sớm tái xuất màn ảnh sau 10 năm vắng bóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH STARNEWS

Được biết, Won Bin đã không tham gia bất kỳ dự án nào kể từ Sát thủ vô danh (The Man From Nowhere), chiếu năm 2010. Từ đó đến nay, nam nghệ sĩ chỉ xuất hiện thông qua các hoạt động quảng bá tuyên truyền nhãn hàng.