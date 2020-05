Won Bin một lần nữa gây sốt vì vẻ điển trai ở tuổi 43

Nhiều người cho rằng thời gian dường như đã bỏ quên Won Bin, bởi anh trông vẫn như thanh niên U30 dù năm nay đã 43 tuổi. Thậm chí, có fan còn khẳng định rằng so với lần xuất hiện trong phim điện ảnh The Man From Nowhere (Sát thủ vô danh) hồi 10 năm trước, thì nam nghệ sĩ hiện tại vẫn như thế, chỉ có chững chạc và nam tính hơn so với lúc bấy giờ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER