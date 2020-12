'Wonder Woman 1984' đạt doanh thu cao dịp Noel, W.B xác nhận làm tiếp phần 3

Theo Reuters, hãng W.B cho biết ước tính có khoảng 16,7 triệu USD tổng doanh thu phòng vé của Wonder Woman 1984 đến từ các rạp chiếu ở Bắc Mỹ trong tuần đầu ra mắt. Đây là doanh thu nội địa cao nhất của 1 bộ phim kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát khiến các rạp chiếu đóng cửa vào tháng 3. Con số này chỉ bằng một phần nhỏ so với doanh thu thông thường đối với một bộ phim bom tấn hành động kinh phí lớn. Wonder Woman ra rạp năm 2017 với doanh thu tuần đầu là 103,2 triệu USD ở Mỹ. Tính đến cuối tuần qua, doanh thu phòng vé nội địa Mỹ năm 2020 chỉ đạt 2,3 tỉ USD, giảm 80% so với năm trước đó, theo Comscore.