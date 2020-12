'Wonder Woman 1984' hé lộ teaser mới

Teaser dài 60 giây của Wonder Woman 1984 đi sâu vào mối quan hệ giữa Steve Trevor (Chris Pine) và Diana (Gal Gadot). Đoạn clip quay cảnh hai người khiêu vũ trước Đài tưởng niệm Lincoln, cùng nhau hẹn hò. Xen kẽ trong những góc quay lãng mạn của cặp đôi là cảnh Diana trong tạo hình của Wonder Woman bay trên những đám mây, tiêu diệt kẻ thù.

Một cảnh quay lãng mạn trong Wonder Woman 1984 Ảnh: Variety

Trong teaser, nhân vật Diana được một người bí ẩn nhắn gửi rằng: " Thế giới này vẫn chưa sẵn sàng cho tất cả những gì bạn sẽ làm. Bạn sẽ trở thành huyền thoại". Teaser kết thúc với cảnh Diana đặt tay lên Steve và trao cho anh cái nhìn yêu thương.

Teaser xuất hiện chỉ hơn hai tuần sau khi Warner Bros. công bố quyết định phát hành Wonder Woman 1984 cả ở rạp và trên HBO Max. Nối tiếp "bom tấn" này, trong năm 2021, các bộ phim khác của Warner Bros. như Dune, The Matrix 4 và In the Heights sẽ được thực hiện cùng một kế hoạch phát hành.

Wonder Woman 1984 dự kiến ra mắt vào ngày 25.12. Ngoài Gal Gadot và Chris Pine, phim còn có sự tham gia của Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright và Connie Nielsen.

Lấy bối cảnh những năm 1980, Wonder Woman 1984 kể về nhân vật Diana (Gal Gadot) khi cô ở trung tâm của cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Nữ anh hùng phải chiến đấu chống lại các mối đe dọa hoàn toàn mới, cụ thể là Maxwell Lord (Pedro Pascal thủ vai) và Barbara Ann Minerva hay còn gọi là Cheetah (Kristen Wiig). Tác phẩm cũng là cơ hội để Diana tái hợp với Steve Trevor (Chris Pine) - người được cho là đã chết trong phần phim Wonder Woman đầu tiên (2017).