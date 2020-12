'Wonder Woman 1984' khởi đầu không thuận lợi so với phần 1

Số liệu doanh thu của Wonder Woman 1984 trong tuẩn chiếu mở màn đáng thất vọng. Con số này thấp hơn nhiều so với 38 triệu USD mà phần đầu tiên Wonder Woman thu được trong tuần đầu công chiếu ở Trung Quốc vào năm 2017. Khả năng phần tiếp theo có doanh thu ít hơn nhiều so với con số 90,5 triệu USD mà Wonder Woman thu về từ quốc gia tỉ dân này, theo Reuters.

Trung Quốc là một trong số ít các thị trường rạp chiếu phim có dấu hiệu của sự hồi sinh trong đại dịch Covid-19 nhưng doanh thu điện ảnh trên toàn quốc vẫn giảm 30%. Wonder Woman 1984 không phải là bom tấn duy nhất không ăn khách như kỳ vọng tại Trung Quốc. The Rescue - bộ phim hành động của Trung Quốc, do Lâm Siêu Hiền đạo diễn cũng chỉ thu được gần 36 triệu USD trong tuần đầu công chiếu từ hôm 18.12. Con số này thấp hơn nhiều so với dự đoán và có thể đồng nghĩa là bộ phim sẽ thua lỗ khi kinh phí sản xuất lên đến 90 triệu USD.

Vai diễn Diana Prince của Gal Gadot trong Wonder Woman 1984 mang về cho cô 33 triệu USD cát sê, cao gấp 33 lần so với lần diễn trong phim Wonder Woman ẢNH: W.B

Wonder Woman 1984 được dự tính là một trong những bộ phim bom tấn lớn nhất trong mùa lễ Giáng sinh, nhưng với số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, hãng Warner Bros. đã quyết định khởi chiếu bộ phim trên kênh HBO Max cùng thời gian ra rạp ở Mỹ vào ngày 25.12.

Bộ phim đang được triển khai mạnh mẽ hơn ở nước ngoài. Phim khởi chiếu vào cuối tuần này tại 32 thị trường. Wonder Woman 1984 thu về 3,6 triệu USD ở Đài Loan, 2 triệu USD ở Thái Lan, 1,7 triệu USD ở Brazil, 1,6 triệu USD ở Mexico và Nhật Bản…

Hiện 66% rạp chiếu phim ở Mỹ cẫn còn đóng cửa, các bộ phim mới đang gặp khó khăn trong việc bán vé. Tại Bắc Mỹ, Monster Hunter của Sony đã ra rạp với doanh thu 2,2 triệu USD. Bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử với sự tham gia của Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman... tiêu tốn 60 triệu USD sản xuất và có vẻ như sẽ thua lỗ khi ra rạp. Phim hoạt hình của Universal là The Croods: A New Age đã thu về 2 triệu USD tiền vé trong tuần thứ tư ra mắt. Cộng dồn phim đạt được 27 triệu USD tại Bắc Mỹ và 84,5 triệu USD toàn cầu khiến nó trở thành bom tấn về doanh thu. Bộ phim kinh dị Fatale của Lionsgate với sự tham gia của Hilary Swank đã ra rạp với 925.000 USD doanh thu từ 1.107 rạp chiếu.