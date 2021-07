Workshop online miễn phí Chúng mình cùng suy nghĩ

Từ câu nói của triết gia Hy Lạp Socrates: “Tôi không dạy ai được gì, tôi làm họ suy nghĩ”, cũng như được gợi cảm hứng từ cuốn sách triết cho trẻ em và thanh thiếu niên Big ideas for curious minds (tạm dịch: Tư tưởng lớn cho khối óc nhỏ; NXB The School of Life), workshop Chúng mình cùng suy nghĩ sẽ diễn ra với 8 buổi thảo luận về 24 vấn đề khác nhau của đời sống nhằm giúp phát triển tư duy phản biện . “Chúng mình sẽ được gặp gỡ 24 triết gia, 24 nhà tư tưởng lớn qua 8 buổi thảo luận để thấy rằng triết học gần gũi với đời sống của chúng mình đến thế nào”, TS Đào Lê Na, sáng lập Yume và là người điều phối chương trình này, cho biết.